Hallan a hondureña en México después de 15 años desaparecida

Ciudad de México.



La hondureña Socorro Jackeline partió de este país como decenas de compatriotas con un solo fin de hacer realidad el sueño americano y que su familia tuviera un mejor futuro; sin embargo, no sabía que ese anhelo se convertiría en su peor pesadilla.



En México le esperaba un calvario que le impediría ver a tener contacto con su familia. Pasaron 15 años y los parientes de esta hondureña no sabían si estaba viva o muerte, pero la alegría volvió luego de que el Movimiento Migrante Mesoamericano la encontrara hace unas horas.



"Reiniciamos la búsqueda de Socorro Jackeline, la hondureña migrante, y afortunadamente la encontramos. Su vida no ha sido nada fácil, ha sufrido de mucha violencia, pero bueno sabemos que está bien y ya tuvo comunicación con su madre", dice en un video Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano.



La joven era una de las 3,000 personas que encabezaba la lista de desaparecidos en la ruta hacia Estados Unidos de los últimos 15 años, según la Cancillería de Honduras.



Desde el 2003 que partió de Honduras y luego de no tener noticias de ella, su familia nunca dejó de tener la esperanza de que su hija estaba viva, fue por ello que pidió la ayuda del Movimiento de Migrantes.