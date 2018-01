Jefe de la Maccih sale del país para reunirse con Luis Almagro

Tegucigalpa, Honduras

El portavoz de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA, el peruano Juan Jiménez, viajó hoy a Washington para informar al secretario general del organismo, Luis Almagro, sobre las investigaciones de corrupción que esa delegación realiza en el país.

En un mensaje en la red social de Twitter, Jiménez indicó que viaja ese domingo a Washington, donde tiene la sede la OEA, atendiendo un "llamado" de Almagro.

En su viaje a Estados Unidos, Jiménez indicó que también participará en "reuniones importantes sobre situación de investigaciones de corrupción en el país".

El portavoz de la Maccih denunció el miércoles un "pacto de impunidad" en Honduras por la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto para "frenar" las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del Parlamento, Mauricio Oliva.

Dos días después, denunció que la reforma a la Ley del Presupuesto fue trastocada en su texto, lo cual calificó como "un delito", y anunció una investigación para identificar a los responsables.

"El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional no es el texto publicado en La Gaceta, es decir se ha falseado, defraudado la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, no es una errata, es un delito", dijo Jiménez el viernes, en rueda de prensa.

El texto de la ley, publicada en el diario oficial La Gaceta, "no fue lo que aprobó el pleno del Congreso Nacional (el 18 de enero), esto ha sido insertado y se tiene que hacer una investigación de carácter penal", añadió.

Destacó que la reforma "busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio de juicio por el poder Judicial", y "amplía el número de funcionarios que quedan bajo su amparo".

El Parlamento hondureño negó el mismo viernes haber trastocado la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto y solicitó una rectificación del texto publicado en La Gaceta por estar incompleto.

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que "no hay ningún dolo, no existe mala intención y no se ha querido cambiar el espíritu de la Cámara Legislativa, pues lo que se aprobó y lo que se publicó inicialmente por error no cambia".

Señaló que el Congreso Nacional envió a la Empresa Nacional de Artes Gráficas una "fe de errata" en la que solicita "una rectificación" del texto publicado, porque "por error involuntario se obviaron varios renglones" de la reforma aprobada.

La Maccih, instalada en Honduras en abril de 2016, y el Ministerio Público integrarán un equipo de expertos para "investigar penalmente" el caso para dar con los responsables de trastocar la ley. EFE