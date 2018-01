Una ceremonia sobria y austera predominó en toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras.



Debido a la situación política y económica que vive el país, la ceremonia de asunción del presidente Juan Orlando Hernández fue una de las más austeras y sobrias de los últimos años.



Esta vez, el Gobierno determinó no tirar la casa por la ventana, como ocurrió en 2014, sino realizar un acto sencillo, pero colorido y simbólico, que diera realce a la toma de posesión presidencial.



Es por eso que en esta ocasión no se observaron los potentes aviones F-5 y los A37 surcando los cielos de la capital, como ha ocurrido en los últimos actos de investidura presidencial.

Únicamente se pudo ver a tres helicópteros del tipo Bell UH-1H que sobrevolaron el Estadio Nacional en el momento previo y durante la investidura.



El presidente Juan Orlando Hernández ordenó hacer algo sencillo, austero, y que conectara a Honduras con sus relaciones internacionales, lo cual se cumplió al pie de la letra.



De hecho, en la ceremonia no hubo las tradicionales presentaciones artísticas y las danzas folklóricas que se han estilado en otras ocasiones.



Antes del acto solo hubo interpretaciones de música popular, rancheras y reguetón de fondo acompañada de la animación de una persona.



El escenario tampoco tuvo la ostentosidad de los construidos en la toma de posesión del 27 de enero de 2006 de Manuel Zelaya Rosales, en 2010 durante la asunción de Porfirio Lobo Sosa e incluso la de 2014, cuando el presidente Hernández asumió su primer mandato.



En aquella oportunidad se erogaron un poco más de tres millones de lempiras, pero en esta ocasión el gasto fue mucho menor, informaron fuentes de Casa Presidencial que estuvieron a cargo de la planificación del evento.



Tampoco se pintaron las graderías del Estadio Nacional y solamente se convocó a tres pelotones de las Fuerza Aérea, Naval y Ejército, contrario a lo que ocurrió en 2014 cuando se contó con la participación de al menos 12 pelotones de las Fuerzas Armadas.



Austeridad



Sin precisar montos, el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo que se siguieron las instrucciones del mandatario de no hacer un gasto excesivo, sin que eso implicara restarle realce a la toma de posesión.



“Desde 1982, esta es la ceremonia de investidura presidencial más corta y austera”, dijo el organizador.



Otro elemento que llamó la atención de los asistentes y de los periodistas fue que en esta ocasión el acto de investidura, incluyendo el discurso del reelegido jefe de Gobierno, no duro más de una hora 30 minutos, aproximadamente.



El presidente hizo su ingreso en el Estadio Nacional a las 8:50 am, y la ceremonia formal culminó al filo de las 10:30 am.



El discurso del mandatario duró alrededor de 38 minutos, de modo que fue muy conciso, en comparación con el ofrecido el 27 de enero de 2014 que fue de casi 43 minutos.



El Presidente instruyó a su equipo de transición que la ceremonia no se extendiera por más de una hora y media para evitar cualquier eventualidad.



Inicialmente, el acto estaba planificado para las 8:00 am, pero comenzó 50 minutos después debido a los retrasos causados por las manifestaciones de la Alianza de Oposición.



Al final, el mandatario dispuso de un tiempo adicional para recibir a los embajadores de países amigos y representantes de organismos internacionales que le ofrecieron los saludos de sus pueblos y Gobiernos.