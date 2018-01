Le impiden asumir al nuevo alcalde de Ojojona

Tegucigalpa, Honduras.



El liberal Armando García Andino es el nuevo alcalde del municipio de Ojojona en Francisco Morazán, pero fue el único que se quedó sin fiesta de toma de posesión.



El nuevo jefe edilicio denunció que no pudo asumir su cargo ni tener una ceremonia como el resto de alcaldes que comenzaron funciones el jueves 25, porque el alcalde saliente “no quiso entregar el mando”.



“La realidad es que no quiso entregar el mando, ayer que vine a la Alcaldía y estaba cerrada, los empleados de feriado, no se presentó ningún regidor del Partido Nacional, no me entregaron ni oficina, llaves ni sellos”, denunció.



El exalcalde Omar Aguilar aseguró a medios capitalinos que no se presentó al traspaso de mando porque en el municipio hay protestas violentas.



“Una turba del Partido Liberal nos ha insultado en los últimos días y el tema está caliente, por eso no vinimos al traspaso de mando. Lo mejor es tener paciencia por la paz en el municipio”, afirmó.