Depuradores abren investigación a director de la Policía Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional abrió ayer una amplia investigación al recién nombrado director general de la institución policial, José David Aguilar Morán, luego que trascendiera que en 2013 supuestamente colaboró con un líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un cargamento de cocaína; sin embargo, no se le suspenderá del cargo.



Según el informe divulgado por la agencia Associated Press (AP), el cargamento de 780 kilos de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que era escoltado por agentes corruptos hasta la casa del narcotraficante Wilter Blanco, recién condenado en La Florida a 20 años de prisión.



Aguilar Morán era en aquel momento el jefe de inteligencia de la Policía e intervino luego de que uno de los agentes que custodiaba el cargamento de droga fue detenido; pero el jefe policial ordenó la liberación del policía y del vehículo, según el informe divulgado por AP.

Los depuradores Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano ordenaron una reevaluación de la cúpula.

Investigación



Tras conocerse la denuncia, los depuradores Omar Rivera, Alberto Solórzano y Vilma Morales se reunieron con el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, y los miembros de la cúpula policial para tratar la denuncia.



Al cabo de la reunión, los depuradores leyeron un comunicado en el que indicaron que el oficio SEDS-IG-No.079- 2014, en el que se basa la investigación de AP, no corresponde al contenido del oficio original existente en el archivo de Inspectoría General de la Policía Nacional, sino que corresponde a otro oficio de fecha 12 de febrero de 2014, dirigido al subsecretario de Seguridad, coronel (r) Javier Francisco Lima Bueso, y que refiere a la solicitud de autorización de viáticos a favor del inspector general, comisionado de policía José Ecliserio Oliva Acosta, en el que se adjuntan la liquidación de los viáticos y los documentos de sustento.



De igual forma se presentó el audio de la llamada formulada por el periodista de AP en el que este proporciona el número del expediente SEDS-IG-No.079-2014 de la supuesta denuncia contra Aguilar Morán y cuyo número coincide con otro oficio oficial relacionado con la liquidación de viáticos.

La Comisión de Depuración facilitó la copia del oficio SEDS-IG-No.079-2014, que coincide con el número del oficio que fue utilizado por la agencia AP para elaborar su reportaje. Según los depuradores, se comprobó que el registro que contiene el supuesto informe investigativo no corresponde al contenido del oficio original que obra en el archivo de Inspectoría General de la Policía Nacional, sino que corresponde a un documento de fecha 12 de febrero de 2014, dirigido al viceministro de Seguridad, Javier Francisco Lima Bueso, relacionado con la liquidación de viáticos.

Independientemente de lo anterior, los depuradores informaron que Aguilar Morán, el subdirector Orbin Alexis Galo Maldonado y el inspector general Orlin Javier Cerrato Cruz serán sometidos a un nuevo proceso de reevaluación que demuestre su idoneidad. “La Comisión inicia de inmediato una amplia investigación sobre el supuesto informe denunciado por el medio de comunicación The Associated Press (AP), lo cual con su compromiso de continuar con el proceso de poner a disposición de la ciudadanía una Policía transparente y confiable, hará de conocimiento público el mismo”, señala el comunicado.



Omar Rivera indicó que la nueva cúpula policial fue sometida a una exhaustiva investigación y también se les aplicaron todas las pruebas de idoneidad y confianza. “En su momento, cuando se evaluó al comisionado Aguilar Morán, ninguna de esas dependencias nos facilitó datos o evidencias que indicaran que él era narco o había colaborado con ellos” indicó.



No obstante, advirtió que si ahora aparece nueva información irrefutable que lo muestra como un delincuente, será cancelado.