Jefe de la Policía de Honduras acusado de ayudar al narcotráfico, según informe de AP

Tegucigalpa, Honduras.

La agencia de noticias The Associated Press divulgó una nota que sugiere que, según un informe, el actual jefe de la Policía hondureña, José David Aguilar Morán, colaboró con un agente que trabajaba para el narcotraficante Wilter Blanco, recientemente condenado en Florida a 20 años de prisión.



Según el informe "el propio Aguilar ayudó en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína", reproduce el Nuevo Herald.



Se detalla que "un cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco".



Aguilar, según el informe de The Associated Press, era en aquel momento el jefe de inteligencia de la Policía Nacional e intervino luego de que uno de los agentes que custodiaba el cargamento fue detenido por un policía de rango menor.



"El agente, detenido y esposado, llamó a Aguilar, quien dio la orden de liberar al agente y al camión, de acuerdo con el informe", explica la información atribuida a la agencia internacional The Associated Press.



La información de AP, señala que "Aguilar y otros oficiales de la policía no hicieron nada con el caso a pedido de Blanco y que jamás informaron del episodio al ministerio público ni a la embajada estadounidense", "todo con la finalidad que el caso prescribiera".

Reunión de emergencia tras la publicación



La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras convocó este viernes a una reunión de emergencia después de que el diario estadounidense el Nuevo Herald hiciera eco de la publicación.

El pastor evangélico Alberto Solórzano, miembro de la Comisión, aseguró este viernes que "hemos convocado a una reunión de emergencia (...) estamos haciendo un esfuerzo. No nos hubiéramos prestado a cuestiones irregulares. Sería ilógico".

El depurador policial es del criterio que es "responsabilidad nuestra veritifcar y tomar las decisiones respectivas".

"Esa nota salió hasta ayer. No hemos recibido ninguna solicitud de estos periodistas para abordarlos. Se habla de información que solicitaron, pero no conocemos nada. Hoy será nuestra reunión para abordar este tema", aseguró Solórzano.

"Si hay situaciones inapropiadas, si es necesaria la separación, vamos a pedir la separación. Si existe un involucramiento no estamos ahí para tapar nada, pero igual no podemos actuar irresponsablemente, dejándonos llevar por un medio", concluyó el religioso.

El jefe policial asumió recién el pasado lunes

El pasado lunes, el exdirector de la Policía Nacional Félix Villanueva cedió el mando al general Aguilar Morán, quien prestó juramento en presencia delpresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; del presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta Pérez; del secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y de un numeroso grupo de elementos policiales y algunos altos mandos.

Esta cúpula policial, que asumió el pasado lunes, fue complementada por el también comisionado general Orbin Galo, quien fue nombrado como segundo a bordo de la institución policial, y su colega Orlin Cerrato, inspector general.