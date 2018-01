Por segunda vez, una mujer mandará en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.



A la cabecera departamental llega por segunda vez al poder en la historia política del municipio una mujer como alcaldesa.



Fátima Juárez dirigirá la Municipalidad por cuatro años.



La ciudad de Santa Bárbara solo había sido gobernada por la nacionalista Telma Pérez.



Juárez, quien recibió ayer el bastón de mando y la banda, dijo que se propuso trabajar por todos los habitantes para verlos en mejores condiciones. “Tenemos que trabar juntos para que podamos mejorar nuestro municipio, no soy alcaldesa de los nacionalistas, soy alcaldesa de un pueblo que vio en mí una esperanza de prosperidad”.



Otras zonas



El departamento de Santa Bárbara tiene 28 municipios y ocho de ellos serán gobernados por una mujer.



En 25 municipalidades, los alcaldes tomaron posesión de sus cargos, no así en los municipios de San Francisco de Ojuera y Concepción del Sur, que lo dejaron para este 26 de noviembre. El municipio de Santa Rita lo llevó a cabo el 24 de enero.



El gobernador departamental, Ángel Paz, informó que los 28 alcaldes estaban listos para asumir sus cargos junto con las corporaciones. Un dato a resaltar es que en la mayoría de municipalidades los regidores que perdieron la contienda no se presentaron a los actos de protocolo.