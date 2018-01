Instalado el período ordinario de sesiones en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.



En una sobria ceremonia a la que no asistió el presidente reelecto, Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional instaló ayer su período ordinario de sesiones de la primera legislatura correspondiente al nuevo período constitucional 2018-2022.



Como ocurrió en las sesiones preparatorias, el acto de instalación estuvo marcado por un fuerte dispositivo policial y militar y por las protestas dentro y en el salón de sesiones por parte de los diputados y simpatizantes de la Alianza de Oposición.



El dispositivo de seguridad se instaló desde la madrugada de ayer en las principales calles y avenidas del centro de la capital y no se permitió que los manifestantes se acercaran al inmueble adonde se desarrollaba el evento oficial.



La ceremonia se inició a las 10:10 am con los honores de ordenanza y el ingreso de la Bandera Nacional por parte de los cadetes de la Academia Militar Francisco Morazán.

Las diferentes bancadas durante la instalación de la legislatura.

Le siguió la entonación del Himno Nacional y el posterior ingreso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y del designado presidencial Ricardo Álvarez, quien representó al titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.



En la sesión causó sorpresa la reaparición del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien fue ovacionado por la bancada del Partido Nacional cuando se le mencionó como uno de los invitados especiales.



Acto seguido, el pastor Oswaldo Canales, expresidente de la Confratermidad Evangélica de Honduras, hizo la invocación a Dios.



A la ceremonia asistieron representantes del Cuerpo Diplomático, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y miembros del Gabinete de Gobierno, entre otros invitados.

La junta directiva junto al designado Ricardo Álvarez.

El secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, abrió formalmente la sesión con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior en la que se eligió a la junta directiva en propiedad que encabeza por un segundo período el diputado por Choluteca Mauricio Oliva Herrera.



Los diputados de Libre y Pinu hicieron su ingreso justo cuando la sesión había arrancado y esta vez lo hicieron alzando carteles con nombres de hondureños que han perecido en las protestas de las últimas semanas.



Por momentos, los diputados opositores interrumpieron el protocolo de la ceremonia con el grito: “Fuera JOH, fuera JOH” y “Berta vive, la lucha sigue y sigue”.



La diputada de Libre María Luisa Borjas y otros compañeros de su bancada se pasearon con sendas pancartas en las que se leía “Asesinos y traidores”.

La encargada de Negocios de Estados Unidos, Heide Fulton, asistió al evento.

Mensaje



Se esperaba que los titulares del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, y del Poder Judicial, Rolando Argueta, rindieran un informe de sus ejecutorias del último año; pero solo el presidente de la cámara, Mauricio Oliva, se dirigió a los presentes con un conciliador discurso en el que llamó a las fuerzas políticas a superar sus diferencias y trabajar en favor del pueblo hondureño. El Congreso entregó un informe en el que sintetizó una serie de iniciativas aprobadas durante el período 2014-2018, entre ellas, el nuevo Código Penal, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de la Carrera Policial y la Ley de Acoso Escolar o Bullyng.



También resalta la aprobación del decreto que declaró situación de emergencia y seguridad nacional el proceso de depuración de la Policía Nacional que permitió la conformación de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía que integran los notables Vilma Morales, Alberto Solórzano y Omar Rivera.



En materia de inversión y generación de empleo se aprobó la reforma para la eliminación del cobro del 15% del impuesto sobre ventas para productos de la canasta básica, la Ley Sobre Comercio Electrónico, la Ley del Sistema de Pago y liquidación de Valores, la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural, el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico Honduras 20/20, el Código Tributario y la Ley de Transporte Terrestre, entre otras.



La sesión se suspendió al filo de las 11:00 am y se convocó para el sábado a las 6:00 am.