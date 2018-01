Trasladan 23 reos a La Tolva en Morocelí

Tegucigalpa, Honduras.



Un total de 23 reos fueron trasladados ayer del centro penal de Ocotepeque hacia la cárcel de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso, conocida como La Tolva.



El motivo del traslado se debe a que los privados de libertad realizaron un motín por el cambio de autoridades en el centro penitenciario.



“El nuevo director llegó a poner más orden del que ya había y eso los molestó y comenzaron a realizar actos de desorden”, explicó German McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP).



Agregó que no se van a tolerar este tipo de acciones, porque la finalidad del cambio de autoridades de los centros penales es seguir manteniendo el orden y control al interior para continuar con los proyectos emprendidos.



En la cárcel de Morocelí, los internos solo reciben una hora de sol al día y el resto permanecen en sus celdas, entre otras limitantes.



Las autoridades del INP continuarán con la rotación de directores para que no se presenten anomalías.



Traslado



A las 6:00 am, la comisión se presentó al establecimiento penitenciario para realizar el traslado de los privados de libertad bajo fuertes medidas de seguridad y el acompañamiento de la Fusina.



McNiel aseguró que a ellos, como a todas las personas privadas de libertad, se les va a respetar sus garantías constitucionales, es decir que en ningún momento se les va violentar sus derechos humanos, “esos son de estricto respeto”.