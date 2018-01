Partido Nacional dice que se siguió el procedimiento en elección de junta

Tegucigalpa, Honduras.



Diputados del Partido Nacional lamentaron ayer los disturbios en el Congreso Nacional tras la elección de la junta directiva, y arguyeron que no se violentó el procedimiento parlamentario.



El vicepresidente del Legislativo Antonio Rivera Callejas explicó que hay normas parlamentarias que tienen que seguirse y una vez votada una moción no hay razón de dar la palabra para otra moción relacionada con el mismo tema.



“Si esta moción obtuvo los 65 votos y fue aprobada, ya no se puede dar la palabra para el mismo tema”, arguyó el legislador nacionalista.



Los diputados de la Alianza de Oposición reaccionaron indignados al negárseles la palabra durante la elección de la junta directiva.



La parlamentaria por Cortés Welsy Vásquez apuntó que no se puede permitir más desorden y que unos tres pelones quieran tomarse el Congreso.



“Se les invitó que integraran la junta directiva del Legislativo, pero ellos responden con el relajo”, afirmó.



Tomás Zambrano, diputado por Valle, opinó que se siguió el procedimiento parlamentario, ya que el único punto de acta fue la elección de la junta directiva, tema sobre el cual hubo acercamientos con las diferentes fuerzas políticas.



“Un partido político que hoy (ayer) no acompañó la elección y que diga que no se le invitó al diálogo estaría mintiendo”, dijo.



El también diputado nacionalista Juan Diego Zelaya abogó por que el diálogo impere en el Congreso a pesar del ambiente que se vive en el país.