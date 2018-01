Suspensiones de energía para este miércoles en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) informó las suspensiones programadas para este miércoles en algunas zonas de Honduras.

Los trabajos que se realizarán a las líneas de transmisión eléctrica incluyen el cambio de postes y el reforzamiento del aislante del cableado.

Las zonas afectadas son:

Olanchito, Yoro - 8:00 am a 5:00 pm

Potrerillo

Las Minas

Aguán

Juncal

Chapparral

San Carlos

Barranco

Boca de Mame

San francisco

Piedra del Tigre

Maloa

Trocaire

Armenia

El Cajón

El Bambú

Campo Nuevo

San Luis

Tepusteca

Sitraproadasa

Bálsamo

Oriental

El Agricultor

Brisas de Monga

12 de Diciembre

Crucete oriental

Agua Caliente

4 de Enero

Lomitas

Sabanas de Ceibita



Santa Bárbara - 8:00 am a 5:00 pm



Pinalejo

Aldea Buenos Aires

Aldea Buena Vista

San Juan del Sitio



Choloma - 8:30 am a 4:30 pm



Gildan Río Nance

Aldea Río Nance

Aldea San José de Los Laureles

aldea Bijao

Río Blanquito

Aldea El Rancho

Aldea Las Flores

Terrazos del Norte

Zoli de Honduras

Zoli Invex

Tecno Supplier

Coinsu



Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, San Antonio de Cortés - 8:00 am a 4:00 pm



Aldea de Borbotón

Aysa

Amapa

San Juan

San Antonio de Cortés

Nueva Granada

El Sitio

El aguacate

Loma Larga

La Calera

Santa Rosita

Cordoncillos

Aquafinca

Aquafeed



San Francisco de La Paz, Olancho - 8:00 am a 4:00 pm



Maxi Despensa

Calona

Col. Porvenir Norte

Col. Monte Fresco

Telica

Jutiquile

San Marcos de Jutiquile

Tempiscapa

San Francisco de La Paz

Potrero de Casas

Gualaco

La Venta

El Terrero

Generación Distribuida Babilonia

Generación Hidro Coronado

Toro Muerto

El ciruelo

Pacura

Corral Viejo

Mata de Plátano

Santa María

San Esteban

El Carbón

San Martín

Generación Hidro San Martín

Aldea Tierra Blanca

San Antonio

San Benito

El Bebedero

El Jobo

Jimasque

Casa de la teja

Guarizama

El Rodeo

Tierra Chale

El Zapotal

Uluapa

Manto

La Boca del Monte

Guacamaya

El Tablón

Sabana Larga

Canales

Los Hornos

Silca

Salama

Platanal

Jano

La Estancia

Guata

Guarizama

El Regadillo

El Panal

Talgua

El Salitre

El Rosario

Las Animas

Cofradía

El Potrero

Yocón

Mendoza

La Unión

El Potrero

El Pastoso

El Carmelo

Manguille

Los Blancos

Los Prietos

Carrizalio

Pozo Zarco



Lepaterique, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Anapo

Escuela Militar

1er. Batallón de Infantería

industria Militar

Mateo

Lepaterique

Las Tapias

La Calera

La Brea

Col. Monterreal



Cedros, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



El Pedernal

El Escanito

Pueblo Nuevo

Cedros

La Ermita

El Terrero

El Porvenir

Minas de Oro

San Luis

La Laguna

Yoculateca

El Pedregal

Agua Dulce

La Esperanza

Palos Ralos

San Ignacio

Escano de Tepales

Urrutias

Portillo de Seale

El Naranjal

Portillo de Córdoba