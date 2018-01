Romeo Vásquez: “La oposición lo que busca es crear caos y anarquía”

Tegucigalpa, Honduras

“Nosotros vamos a demostrar que haremos algo por el pueblo, pero no estamos de acuerdo con el vandalismo y el pillaje que promueve Libre. No podemos apoyar delincuentes”.

Así de firme fue el general (r) Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de la Alianza Patriótica Hondureña (APH), respecto a las acusaciones de la oposición.

Vásquez Velásquez además calificó de irresponsables las declaraciones del diputado liberal Ángel Darío Banegas, quien el domingo después de la juramentación de la junta directiva provisional del Congreso Nacional lamentara que la Alianza Patriótica se uniera al Partido Nacional y le dijo al general en retiro que “cargará con el peso de haberle dado más poder al poder”, a lo que Vásquez Velásquez respondió que “no podemos apoyar delincuentes” y le dijo a Banegas que “nunca ha hecho nada por la patria y ahora buscan un culpable”.

Aseguró que el apoyo a la junta directiva del Congreso Nacional propuesta por el gobernante Partido Nacional fue el resultado de varias reuniones con esa institución política.

El expresidenciable expuso que “el Partido Liberal solo tiene 26 diputados y con un conflicto interno porque no hay un líder; sin embargo, bajo la tutela de que Manuel Zelaya los iba apoyar querían arrastrarlos al abismo y romper el Estado de derecho, estuve reunidos con ellos y les dije que trajeran a la mesa de discusión todas sus propuestas”, señaló.

“Hay mucha gente delincuente, ni entre ellos mismos se respetan, hay un cipote de apellido (Jorge) Cálix que pensaba que con ofensas lograrían que uno los apoyaría, creo que es testaferro de Mel. Yo he estado en contra de los políticos tradicionales, porque son los responsables de lo que está pasando Honduras; pero entre los malos hay que escoger a los menos malos”, agregó el exjefe del Estado Mayor Conjunto.

Recordó que él y su partido no iban a ser irresponsables porque si no se instalaba la junta directiva provisional no habría Congreso y se hubiese roto el Estado de derecho.

“Nosotros no somos un partido bisagra y esperemos que estas personas no amenacen a los diputados de la Alianza Patriótica, ya que si les pasa algo a ellos o alguien de sus familias, será bajo su responsabilidad”, advirtió.

Aseguró que Manuel Zelaya no iba a apoyar al Partido Liberal para que tomara la presidencia del Congreso Nacional, “ellos están estafando a (Nicolás) Maduro ahora y estafaron a Chávez en el pasado y con el hecho de mantener el caos en el país están haciendo ver que el país vive en una anarquía y no lo vamos a permitir”.

Mesa de diálogo. Vásquez Velásquez aseguró que su partido lo que hizo fue abrirse al diálogo e imponer condiciones. “Incluso nos reunimos con otros partidos para poder apoyar cualquier proyecto de control del Congreso, y los que realmente nos contestaron a las inquietudes relacionadas con nuestra propuesta fueron los del Partido Nacional”.

El coordinador de la Alianza Patriótica se reunió con los líderes de la Alianza de Oposición y el Partido Liberal, pero afirmó que ellos nunca quisieron ir a una mesa de negociación.

“Lo que hacen es establecer posturas y querer que a fuerza uno los apoye, pero sin sentarse a discutir los temas que le interesan al país.

Ellos lo que buscan es el caos y la anarquía en el país. Nunca vi una intención real”, reiteró el excomandante de las Fuerzas Armadas.

Sobre qué es lo que el partido de Gobierno le ofreció, el general retirado aclaró: “A nosotros no nos interesan las posiciones. No nos interesa ni dinero ni nada, como patria nos interesa que le cumplan al pueblo hondureño. Yo no estoy ni a favor ni de uno ni de otro, ni liberal ni nacional, lo que buscamos es beneficio para Honduras.

