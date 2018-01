Programan suspensiones de energía para este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron las suspensiones que se llevarán a cabo este martes en varias zonas de Honduras.

Estas suspensiones se realizan con el fin de hacer mantenimientos correctivos y preventivos a las líneas de transmisión eléctrica del país.

Los lugares afectados son:

Trujillo, Colón - 8:00 am a 5:00 pm

Río Claro

Quinto Batallón

Agropalma

Los Leones

Aceydesa

Cuyamel

Santa Elena

La Brea



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Barrio El Bosque



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm



Bo. Buenos Aires

Col. Picachito

IHSS

Bo. Abajo

Teatro Nacional Manuel Bonilla

Bo. La Concordia

Las Delicias

Bo. Buena Vista

Col. Lintón

Bo. Las Canteras

Bo. Zaragoza

Concordia

Col. Sagastume

Col. Miramesí

Los Pinos

Polleras Cadeca

Catalunia

Beneficio de Café

Villa Peniel

Prondeca

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Conetsa

Trituradora de Piedras

Serviverduras

Aldea Las Flores

Col. Emanuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño

Cadeca

Los Mangos

Bo. Puente Colorado

La Concordia



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 12:00 pm



Barrio Morazán

Estadio Nacional

Congreso Nacional

Bo. El Olvido

Barrio La Hoya

Bo. La Guadalupe

Col. Palmira

Hospital del Carmen

Hotel Honduras Maya

Hotel plaza San Martín

Embajada de Los Estados Unidos

Blvd. Morazán

Bo. Guadalupe



Choloma, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm



Centro de Choloma

Barrio Abajo

Col. Los Cocos Sur

Estación de Bomberos

Posta Policial

Municipalidad de Choloma

Pueblo Nuevo

Col. San Francisco



Nueva Arcadia, Florida, Santa Bárbara, Protección - 8:00 am a 4:00 pm



Nueva Arcadia

Los Tangos

Las Bodegas

Chalmeca

Florida

Mar Azul

Pueblo uevo

La Barranca

La Pintada

Campanario

Santa Bárbara

Sula

Chiquilla

6 de mayo

Protección

El Cedral

El Chile

Las Vueltas

El Frijlio

Generadora Gersa