Alianza Patriótica llega por primera vez e inclina la balanza en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras

Alianza Patriótica (AP) se estrenó ayer en el Poder Legislativo inclinando la balanza a favor del Partido Nacional y, de este modo, ganó la aversión de los Partidos Liberal, Libre y Pinu, que no apoyan la reelección de Mauricio Oliva en la presidencia del Congreso.

El Partido Nacional, que tiene 61 diputados, logró ratificar a Oliva gracias a los cuatro votos de AP, liderado por el general Romeo Vásquez Velásquez, quien en días pasados tuvo reuniones con los expresidenciables Luis Zelaya (Liberal) y Salvador Nasralla (Alianza).

En declaraciones a los periodistas, Vásquez Velásquez justificó la acción de sus diputados porque los dirigentes de Libre, partido que integra la Alianza, “andan engañando al pueblo pobre” al promover el caos.

“Ojalá se hubieran sentado con nosotros para analizar lo que nosotros estábamos proponiendo, beneficios para el pueblo hondureño, trabajo para el pueblo hondureño, revisión de la tarifa de energía eléctrica, revisión de los peajes, revisión del 1.5% (...)”, dijo el general retirado.

Según Vásquez Velásquez, la AP solamente tenía tres opciones de cara a la elección de la junta provisional: apoyar a la oposición “que nunca se pudo reunir”, apoyar el proyecto del Partido Nacional y en última instancia abstenerse.

Agregó que ellos -PL y la Alianza- nunca quisieron ir a una mesa de negociación, “lo que hacen es establecer posturas y querer que a fuerza uno los apoye”.

Velásquez reveló que solo en el Partido Nacional “nos contestaron a las inquietudes relacionadas a nuestra propuesta”.

Nasralla y Zelaya, después de conocer la votación de la AP, fustigaron a ese partido y a su principal líder.

El excandidato de la Alianza se expresó con mayor dureza contra Romeo Vásquez y seis diputados de otros dos partidos (UD y DC), a los cuales llamó “bisagras” porque votaron a favor de Oliva para “obtener jugosas ganancias personales”.

Romeo Vásquez: “No queremos caos ni relajos”

Romeo Vásquez, Alianza Patriótica.

“Siempre he dicho que nuestro partido es de orden, no de desorden, caos; no queremos que incendien a Honduras. Fuimos claros en un comunicado cuando nos reunimos con los otros partidos minoritarios, a mí que no me venga con cuentos el Partido Liberal. Yo estuve platicando con ellos y les dije que armaran un proyecto, que reunieran a todos los diputados, que quería tener pláticas con Manuel Zelaya, con quien nunca me reuní. Pero tenemos nuestra estrategia de lucha porque no estoy a favor de los partidos tradicionales ni a favor de nacionalistas, liberales y Libre porque le han hecho daño al país, por eso nosotros dijimos que entre los malos escogimos al menos malo, puesto que es nuestra responsabilidad con el pueblo. Entonces tomamos la decisión para mantener la gobernabilidad en el país. Ya tomamos una decisión, nosotros la analizamos, dimos la oportunidad para que nos presentaran opciones y no lo hicieron. A nosotros no nos interesan las posiciones. Como patria nos interesa que le cumplan al pueblo hondureño”.

Elvin Santos: “Estoy contento con la elección”

Elvin Santos, Partido Liberal.

“En primer lugar, estoy contento porque estoy viendo cómo es justamente un punto de encuentro. Justamente, ese punto de encuentro que tanto hemos promovido para que el Partido Liberal sea el centro, adonde vaya uniendo puentes de comunicación y no tratando de identificar lo que nos puede dividir, esa debe ser una plataforma que permita que podamos llevar beneficios para llevar ayudas. Que Honduras comprenda que tiene que salir de este hoyo donde se encuentra. Tenemos que construir un país en donde haya confianza, en donde haya la capacidad de contribuir con entendimiento y diálogo para construir y no destruir. Hay que demostrarle al mundo que aquí en Honduras hay mucho futuro y capacidad de crecimiento si nos hermanamos. Estamos en la capacidad de manejar una acción propositiva, constructiva, que sea el punto de encuentro. Recordemos que el presidente del Central Ejecutivo tiene el respaldo para hablar con todas las fuerzas políticas. Habrá muchas reuniones y estamos dependiendo de la unidad (...).”

Reinaldo Sánchez: “Es a favor de Honduras”

Reinaldo Sánchez, Partido Nacional.

“Más que pensar en repartir posiciones pensamos en el beneficio de Honduras. Queremos dejar claro que es una decisión unánime de la bancada del Partido Nacional, que ha demostrado su capacidad de diálogo, la búsqueda de consensos y el carácter necesario para llevar los próximos cuatro años la cámara legislativa.

Hicimos un total de 67 firmas para instalar la junta directiva provisional. Pensamos en continuar con temas que traen beneficio a la población como vivienda, vida mejor y la seguridad. Temas que permiten que tengamos la seguridad de que vamos por el camino correcto, por eso hicimos esta plataforma estratégica aquí en el Congreso Nacional. Esperamos que el 23 de enero se instale la junta directiva permanente y que este Congreso beneficie a los hondureños porque las decisiones que se tomen acá beneficiarán a toda la población. Tenemos que salir adelante y el diálogo es la salida para que avancemos como merece Honduras”.

Tomás Zambrano: “Legislaremos para el pueblo”

Tomás Zambrano.

“La junta directiva en propiedad se elige el próximo martes a las siete de la mañana, que estamos convocados. Los cargos a elegir, un presidente, siete vicepresidentes, dos secretarios y dos prosecretarios, más los miembros alternos que determine la moción. Aquí hay espacio para seguir dialogando. Esta decisión no tiene que ver y no se llevó a cabo por repartición de cargos. Se llevó a cabo en consenso para establecer una agenda legislativa para los próximos cuatro años con temas de interés que impulsan cada una de estas cuatro bancadas. Estas bancadas tienen intereses en desarrollar y apoyar al pueblo hondureño, aspectos de salud, educación, seguridad y creación de empleo. Hay muchos temas que ya tenemos en la mesa y nosotros de la misma manera los compartimos. Estamos comprometidos para poder impulsar, aprobar y llevar a cabo estas iniciativas de ley. El Pinu y Libre tienen el espacio para poder integrar la junta directiva. Tenemos que aprender a vernos como hermanos”.

Darío Banegas: “Romeo le falló a Honduras”

Darío Banegas, Partido Liberal.

“El Partido Liberal estaba en la posición de votar en contra. Lo que más lamento es que si quieren construir un mejor país se debe renovar nuestro espíritu, visión y mente, para eso se deben hacer las cosas de otra manera. Pedí la palabra para presentar una moción y el ministro de Gobernación no me dio la palabra, entonces no quieren construir un mejor país. Estamos en contra de esta junta provisional que se instaló. Mi tesis hasta el último segundo es que este Congreso para el bien de Honduras, para darle oxígeno, debió ser dirigido por un diputado del Partido Liberal. No mencionamos nombre del postulado del Partido Liberal, estuvimos trabajando, pero la Alianza Patriótica le falló a Honduras, el general Romeo Vásquez Velásquez tiene que cargar con esa responsabilidad de haberle dado poder absoluto al que ya tiene poder, le dio más poder al poder. El general no leyó bien la historia, desperdició la oportunidad de que en Honduras no se respire gases lacrimógenos, que se respire aire fresco (...).”