Mauricio Oliva seguirá en la presidencia del Congreso Nacional

No le dieron la palabra a los diputados de la oposición El excandidato a la presidencia por la Alianza, Salvador Nasralla, expresó ayer su inconformidad con la elección de las autoridades provisionales del Congreso porque, según él, no le dieron la palabra en la sesión a los diputados de su partido.

“No tuvieron la oportunidad de expresarse los diputados” de la Alianza y el Partido Liberal, dijo Nasralla ante los periodistas. También, en su cuenta de Twitter, el expresidenciable publicó que “el Congreso de Honduras se reunió a escondidas a la inusual hora de las 7 de la mañana hoy (ayer) domingo 21 a espaldas del pueblo, al que debe representar, pero no va a defender porque estamos en una narcodictadura que compra diputados y líderes políticos y hoy fue la primera venta”. “El martes elegirán la directiva original (en propiedad), a qué hora, no sé. Habrá que estar toda la madrugada por si acaso vienen a hacer la nueva trampa. Solo le pido al pueblo hondureño y le pido a los periodistas que estén pendientes porque siempre que hacen algo contra el pueblo lo hacen en la madrugada”, dijo Nasralla. El partido de Nasralla cuenta solamente con la representación de 30 diputados.