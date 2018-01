Estos sectores no tendrán energía este lunes en San Pedro Sula y Tegucigalpa

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) seguirá realizando sus trabajos de mantenimiento este lunes y esta vez serán varios lugares de San Pedro Sula y Tegucigalpa los que no contarán con el servicio de energía eléctrica.

En Tegucigalpa las interrupciones se llevarán a cabo debido a la reubicación de varios postes mientras que en San Pedro Sula de instalarán nuevos equipos de medición.

Las zonas afectadas son:

San Pedro Sula, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm

Bo. Suyapa

Bo. El Benque

Bo. El Centro

Bo. Lempira

Mercado 7 calle

Mercado Central

Hondutel Centro

Hospital Leonardo Martínez

Hospital Materno Infantil

ENEE Centro

Registro Nacional de las Personas



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 8:20 am y 3:40 pm a 4:00 pm



Residencial Las Uvas

Col. Las Hadas

Col. Los Ángeles

Agua Dulce

Campo International School

La Pradera

Flor del Campo

Las Delicias

La Burrera

La Rosa

Siri Zúñiga

Col. Las Brisas

Col. Betania

Metro Mall

Blvd. Comunidad Económica Europea

Plaza Milenium

Stibys



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Proyecto Mediterráneo

Villa Alicante

Aldea SOS

Aeropuerto Toncontín

Col. 15 de Septiembre

Col. América

Altos de la Col. América

Col. San Luis

Camosa

Perisur

Col. Suazo Córdoba

Col. Merrian

Zunlacal

Productos Lácteos Delta

Diario La Tribuna

Bombas Sanaa Estiquirín

Comercial Laeisz

Supermercado La Colonia #2

Col. Modesto Rodas

Col. Venecia

Col. Santa Bárbara

Col. Rivas

Col. Canadá