134 diputados reciben sus credenciales

Tegucigalpa, Honduras.



Alegres, algunos con rótulos en mano y anuentes a tomarse fotos con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenzaron a desfilar ayer los diputados electos (propietarios y suplentes) para retirar la credencial que los identifica como miembros del Congreso Nacional durante el período 2018-2022.



Entre estos ciudadanos estuvieron parte de los 30 que resultaron electos por el Partido Libre, que parece no tomaron en cuenta un mensaje que les mandó el líder de su partido, Manuel Zelaya, sobre este documento otorgado por una institución que ellos cuestionan por su papel en las elecciones.



“A los diputados (as) de Libre les digo que no requieren pasar a recoger el cartón del TSE (credencial). Ustedes fueron electos por el pueblo y nadie los impugnó; además, sus nombres y cargos están publicados en La Gaceta”, dijo Zelaya en su Twitter.



Sin embargo, llegaron muy entusiastas, entre otros, Edgardo Castro, Jari Dixon y Scherly Arriaga a recibir la credencial de manos de los magistrados David Matamoros y Erick Rodríguez.



Al momento de tomarse fotos con los magistrados, algunos diputados exhibieron un rótulo con la frase “Fuera JOH”. También llegaron a recibir su credencial Mauricio Villeda, así como el único diputado que sacó el PAC, el exfutbolista Osman Chávez. Por el Pinu estuvieron Doris Gutiérrez y Luis Redondo, este último incondicional en la lucha que libra Salvador Nasralla.



El TSE entregó el primer bloque de credenciales a 67 diputados propietarios y 67 suplentes electos (un total de 134), de los partidos Libre, Liberal, Pinu, UD, DC, Alianza Patriótica Hondureña y PAC.