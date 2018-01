Honduras: empleados penitenciarios se declaran de brazos caídos

Tegucigalpa, Honduras.



Los empleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) se declararon de brazos caídos este jueves en las instalaciones de Támara, Francisco Morazán, alegando un descontento por temas salariales.



"El pasado mes de diciembre 2017 se aprobó un incremento salarial al personal operativo que trabaja velando por la guardia y custodia de los privados de libertad a nivel nacional, pero no se tomó en cuenta al personal administrativo que ejerce funciones de 24 horas", indica el texto enviado por los empleados.



Explican que hacen este personal administrativo arriesga su vida al igual que el resto del personal, para que pueda funcionar el sistema penitenciario.



Informaron que la inconformidad se agrava puesto que hay empleados con más de 15 años de antigüedad devengando salarios inferiores a los once mil lempiras (11,000 L).



El personal del INP manifestó su inconformidad a los mandos penitenciarios pero afirman que no han tenido respuesta alguna.



"En solidaridad para con sus compañeros, el personal de seguridad se une a la manifestación, pues es un hecho que ellos también arriesgan su vida al trabajar directamente con personas privadas de libertad", se informa en una carta.