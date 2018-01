Alístese para las suspensiones programadas para este miércoles en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía honduras (EEH) anunció las zonas que no contarán con el servicio de energía eléctrica este miércoles en Honduras.

La empresa dijo que seguirá realizando mantenimientos a la red eléctrica nacional.

Los lugares que no tendrán electricidad son:

Distrito Central, Francisco Morazán - 10:00 pm a 12:00 am

Residencial Centroamérica

Residencial Monte Carmelo

Col. Espíritu Santo

Col. Superación

Col. Gracias a Dios

Col. Santa Cecilia

Plantel de la Columbus

El Carrizal

Col. Cantarero López

Col. Lincoln

Col. Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardines del Norte

Col. Lomas del Norte

Col. Brisas del Norte

Laguna de El Pedregal

Salida del Norte

Col. Smith

Jardines de El Carrizal

Col. San Juan Bosco

Col. Nueva Providencia

Col. José Duarte No. 2, 3 y 4

Col. Divino Paraíso

Col. Ulloa

Col. Nueva Capital

Col. Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Col. José Duarte No. 1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de la Laguna



Tocoa, Colón - 8:00 am a 5:00 pm



Tocoa

Col. San Isidro

Col. Los Pinos

Col. La Ceiba

Col. La Independencia

Col. Los Laureles

Col. La Lempira

Col. Tamarindo

Col. Salomón

Col. Manga Seca

Col. La Occidental

Dippsa

texaco Bahsa

Hospital Bajo Aguán

Aldea Prieta

Lérida

Chiripa

Cuaca

Guapinol

La Concepción

Cibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

Cayo Campo

La Bolsa I y II



Arizona, Atlántida - 8:00 am a 5:00 pm



Central Hidroeléctrica Mangungo

Matarras



Morazán, El Negrito y Santa Rita, Yoro - 8:30 am a 3:30 pm



Col. Jerusalén

Guapinoles

Aldea Portillo Gonzáles

San Fernando

El Roque

Las Brisas

Oloman

El Jute

El Limón

Los Laureles

El Negrito

Hacienda Don Emilio

Nueva Esperanza

Col. Once Pinos

Cooperativa Harina Selecta

Capesa

Finca Nuevas Bendiciones

Ing. gonzalo Maldonado

Guangolola 1

Guangolola 2

Hacienda Guangolola

Aldea El Santuario

Honduritas

El Portillo

El Caliche

Plácido

Vertiente

Pata de Gallina

Las Lajas

Coyolito

La Calera

Terrero Negro

Casiano

Sentadero



Santa Cruz de Yojoa, Taulabé, San José de Comayagua, San Pedro Zacapa - 8:30 am a 4:00 pm



Aldea Agua Azul

Sierra Agua Azul

Rancho Los Caminos

Santa Lucía

La Guama

Santa Elena

Monteverde

Parque Panacam

San Bartolo

Cacetas de pescado del Lago

Horconsitos

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines de Taulabé

La Majada

Las Alejandrías

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Edén

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Santa Rosita

El Chagüite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocomán

Choloma

La Angostura

LAs Conchas

San José de Comayagua

LAs Delicias

Jatique



Santa Bárbara - 8:00 am a 5:00 pm



Pinalejo

Aldea Buenos Aires

Aldea Buena Vista



Quimistán, Santa Bárbara - 8:30 am a 4:30 pm



San José de Majada

San Antonio de Majada

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

El Virrey

Azacualpa

Ingenio Chumbagua

San Marcos

Santa Bárbara