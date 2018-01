"Debemos apoyar el café de más de mil metros de altura"

San Pedro Sula, Honduras

La falta de cortadores en las fincas de café es un problema que persiste en Honduras debido a que la producción es superior a la mano de obra, refiere el empresario Emilio Medina.

El también exportador opta por la siembra de cafés a alturas superiores a los mil metros sobre el nivel del mar, trabajando en mejorar la productividad por área y la calidad para consolidar el liderazgo de Honduras en la industria internacional.

¿Qué análisis hace sobre la actividad cafetalera en Honduras?

Con los eventos políticos de diciembre, por fortuna, no hubo daños que lamentar. Un poco de atrasos en la exportación, se perdieron uno o dos barcos por las tomas de carreteras; pero no había salida la cosecha de café en su totalidad. Ahora tenemos problemas, uno por la falta de cortadores que según mi criterio es que la cosecha sigue creciendo en Honduras y requiere de más personal; y segundo, el miedo a las tomas de carretera, a los desordenes políticos, que la gente no sabe si salir de sus pueblos. Eso está causando un problema.

¿Qué puede pasar en caso de que hubiera más tomas de carreteras?

Ahí sí sería fatal. En diciembre estaba comenzando la cosecha. Ahora sí estamos en el pico; así que cualquier toma, atraso, huelga, tendrá repercusiones en la calidad del café que reciben exportadoras.

Aunque esté el escenario de incertidumbre actual ¿por qué se la escasez de mano de obra?

Como digo, la escasez de corteros es causada porque la cosecha ha crecido; hay más café y requiere de más personal. El fenómeno político, que ha venido a afectar por temores de huelgas que impidan salir de sus pueblos.

¿Es decir que no es porque los cortadores sean mal pagados en las fincas?

No, no. Más bien a raíz de esta escasez ha forzado al finquero a pagar más.

¿El clima actual con frentes fríos es inusual en tiempos de cosecha?

En definitiva, el frío de esta temporada ha traído las temperaturas más bajas en diez años. Provocando sobremaduración y, también, las personas no pueden ir a cortar con este gran frío.

¿Qué medidas requiere el sector cafetalero para salir de esta situación?

En primer lugar, una gran ayuda es que no haya tomas, porque si las hay, la cosecha de café de Honduras va a sufrir mucho. No creo que vaya a haber un clima más fresco que este.

¿Se mantienen las metas previstas para la temporada 2017-2018 en producción de café?

Ahora estamos sosteniendo que la cosecha tendrá un crecimiento de 3 a 5% más que lo reportado el año pasado, lo que nos lleva a una cosecha de 9.7 millones a 10 millones de quintales.

¿Usted dice que hay más producción que personas disponibles para cortar café en Honduras?

A mi criterio es que la producción de café en Honduras debe producirse en alturas arriba de los mil metros sobre el nivel del mar y trabajar en la eficiencia y el mejoramiento de la producción por área. Si seguimos creciendo así y alcanzamos personal, seremos el cuarto o quinto lugar en producción del mundo; pero lo más importante es dirigirnos hacia la productividad por área y la calidad.

¿Cuál es el parámetro para saber que una hectárea es productiva?

Tenemos 230,000 hectáreas sembradas y la productividad por área anda muy baja, es decir, entre 17 y 20 quintales por hectárea. Tenemos que subirla y apoyar la caficultura de mil metros para arriba.

A pesar que desde el azote de la roya hace unos años y la posterior recuperación en cafetales, los precios siguen bajos, ¿qué opciones hay ante eso?

Eso se debe a una seria sobreproducción mundial. Hay mucho café en el mundo y cuando hay sobreoferta, los precios tienden a bajar.Tenemos que esperar una desgracia climática para que elimine la sobreoferta de café en el mercado y volvamos a subir.

¿Es positivo en precios el buscar nuevos mercados para el café?

Si se sigue buscando mercados asiáticos, como Taiwán y Japón, al promocionarlos en esos países, hay buenas oportunidades para el café. Lo bueno de todo es que el consumo sigue subiendo. No importa el aspecto económico de los países, porque el café se sigue consumiendo en un crecimiento de 1.5% a 2%. En Honduras el consumo también está creciendo.