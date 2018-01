Anuncian suspensiones de energía para estos lugares de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Siguiendo con los trabajos de mantenimiento a la red eléctrica nacional, la Empresa Energía Honduras (EEH) anunció las zonas que no tendrán el servicio de energía eléctrica este lunes en Honduras.

Se trabajará en la instalación de nuevos equipos de medición y reubicación de postes.

Los lugares que no tendrán el servicio son:

San Pedro Sula, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm

Bo. Los Andes

Estadio Morazán

Hotel Crown Plaza

Bo. Guamilito

Mercado Guamilito

Plaza Mónaco



San Francisco de Yojoa, Cortés - 8:30 am a 4:00 pm



Aldea El Zapote

Tapiquilares

San Buena Ventura

Granjas Avícolas El Zapote

Generadora Río Blanco



Cedros, Francisco Morazán - 8:00 am a 8:10 am y 3:50 am a 4:00 pm



Siria

Tamarindo Suyatal

Cedros

Porvenir

San Ignacio

Pedernal

Guayabilla

Urrutia

Nepales

Pueblo Nuevo

Yoculateca



Cedros, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Minas de Oro

Esquías

San José del Potrero