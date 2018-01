En L95 venden el cartón de huevos en mercados de SPS

San Pedro Sula, Honduras.



Aunque las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) han advertido que no permitirán incrementos en la venta del huevo, los sampedranos están pagando entre L95 y L93 por cartón.



Si bien, el costo disminuyó en comparación al mes de diciembre, cuando el producto se cotizaba hasta en L140 en algunos puestos de mercados, el precio actual continúa siendo exagerado según los consumidores.



Óscar Barahona, locatario del Dandy, dijo que ellos están comprando el huevo en L90 y ante esto deben cobrar un poco más para tener ganancia. “Ya no hay tomas en las carreteras y era por eso que habían subido los precios supuestamente, pero mientras nosotros no tengamos una rebaja no podemos dar barato”, comentó Barahona.



La SDE, con el objetivo de combatir la especulación de precios, abrió en diciembre del año pasado ocho puntos para la venta del producto de consumo popular en la ciudad y cinco más en Tegucigalpa, donde se ofrece el cartón mediano a L65 y el grande a L70.



En San Pedro Sula, los puntos están en el Ferrocarril Nacional; en la 20 calle, 4 avenida, en Las Palmas; colonia Fesitranh, Expocentro, complejo Patria Marathón, mercado Dandy y el parque de la escuela Soledad Fernández en el barrio Barandillas.



Funcionan de lunes a sábado en horarios de 8:00 am a 5:00 pm.



Estabilidad



Por su parte las carnes mantienen estabilidad de precios desde hace seis meses, aunque vendedores prevén que para esta semana podría haber un incremento de 50 centavos en la libra de pollo, está a L24.



Edwin Ferrufino, vendedor, detalló que la libra de carne de res corriente está a L65 y L68 la especial. La libra de carne molida corriente a L35 y la especial a L68.



Los lácteos tampoco han sufrido alza. La libra de queso semiseco se cotiza a L58, frijolero a L44, crema a L38, el quesillo se encuentra en L37 y la mantequilla a L26.



Locatarios proyectan que estos precios se mantendrán el resto del mes.