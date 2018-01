Como a su padre, a Matta lo pueden sentenciar en EEUU a cadena perpetua

Nueva York, Estados Unidos.



Tras declararse en una Corte Federal de Nueva York culpable de conspirar para el tráfico de drogas, Juan Ramón Matta Waldurraga podría enfrentar el mismo destino que su padre en Estados Unidos: ser condenado a cadena perpetua.

Dato Según informó Juan Ramón Matta Waldurraga, él estaba viviendo en Colombia desde 2014 y fue residiendo en ese país que determinó entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Matta Waldurraga, quien se entregó en agosto del año pasado de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses, decidió el 7 de diciembre pasado declararse culpable de conspirar para el tráfico de drogas.



Por los cargos que se le imputan, la justicia de Estados Unidos podría imponerle una pena mínima de 10 años o incluso condenarlo a cárcel de por vida, como a su padre Juan Ramón Matta Ballesteros (ahora de 72 años), quien desde 1990 cumple cadena perpetua en el Centro de Detención Metropolitano Los Ángeles (MDC Los Ángeles), según información confirmada por la Oficina Federal de Prisiones.



Además de admitir su culpabilidad, el hondureño también acordó con la juez Kiyo Matsumoto, que lleva el caso, entregar un total de 1.7 millones de dólares.





Incautaciones a su padre



El padre de Matta Waldurraga fue capturado en Tegucigalpa en abril de 1988 por agentes de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA) y fue llevado a Estados Unidos, donde en enero de 1990 lo condenaron a cadena perpetua.



En agosto de 2014, las autoridades hondureñas aseguraron varios bienes inmuebles a Matta Ballesteros, padre de Matta Waldurraga, los cuales estaban registrados a nombre de sus hijos, ya que, según las autoridades, habrían sido adquiridos mediante acciones ilícitas.

5 Años Tiene al menos de haberse abierto el expediente contra Matta Waldurraga en Estados Unidos, pero le seguían la pista desde hace 10 años.

En Honduras hay una investigación de las autoridades contra Matta Waldurraga, conforme a las autoridades, que le han incautado a su familia algunos bienes por presunta tenencia ilícita.



La declaración de culpabilidad de Matta Waldurraga la hizo en el Distrito Este de Nueva York.



Tras haber aceptado la culpabilidad, ahora Matta Waldurraga tendrá que esperar la decisión de la jueza para que esta imponga una sentencia en su contra.



Reacciones



Marlon Duarte, apoderado legal de Matta Waldurraga en Honduras, explicó ayer la decisión de su representado.



“En ningún momento, el señor Matta Waldurraga fue capturado ni huyó del país, aunque se le aseguraron bienes que no tenían nada que ver con las acusaciones.



Él se presentó de manera voluntaria por hechos antes de 2012, o sea, antes del tratado de extradición suscrito entre Honduras y Estados Unidos, por lo tanto él no estaba en la obligación de presentarse.



Lo hizo para terminar con una persecución en su contra por tener el apellido Matta”, dijo su representante legal.



De acuerdo con Duarte, Matta Waldurraga se declaró culpable en Estados Unidos, pero, según él, no se le daría cadena perpetua.



El abogado afirmó que en Honduras no se está dando trato igualitario a los acusados por Estados Unidos.



Conforme muestran los documentos en la Corte de Nueva York, el caso contra Matta Waldurraga es el CR14-00442, que se había mantenido como documento sellado y confiscado hasta la entrega del hondureño.



Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la posibilidad de extraditar a hondureños a solicitud de otros países con los que exista acuerdo de extradición.



Desde 2014 a la fecha más de 20 hondureños han sido entregados a Estados Unidos por diferentes cargos.