EEH programa suspensiones en estas zonas de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) comunicó los lugaes donde realizará mantenimientos preventivos y correctivos durante la jornada de este jueves en Honduras.

Las cuadrilla realizarán trabajos como cambios de postes dañados y cuchillas seleccionadoras.

Las comunidades seleccionadas donde se realizarán los trabajos son:

Choloma, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm

Aldea la Jutosa

Aldea Nueva Jutosa

Col. Bello Horizonte

Col. Loma Verde

Aldea El Barrial

Plásticos Emilca

Zip Indelvha

Madex

Aprocacaoh



Trinidad, Concepción del Norte, Chinda y La Unión, Santa Bárbara - 8:30 am a 4:00 pm



Trinidad

Concepción del Norte

Aldea Corosal

Juan Lindo

La Unión

El Rodeo

Barandillales

La Huerta

Platanares

Tascalapa

Alianza

El Temblor

Cantiles

Laguna Grande

Colón

Pacayal

Peña Blanca

El Tigre

El Diviso



Talanga, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Talanga



Teupasenti, El Paraíso - 8:00 am a 4:00 pm



Las Crucitas

Sabana Redonda

Las Delicias

Limoncillo

Potrerillos

Agua Planca

Lomas Limpias

Junquillo

Santa Rosa No. 1 y 2

Teupasenti

Potrerillos

Rodeo

Pataste

Las Ánimas

La Majada

La Cueva

El Olingo

Ocotal

Las Agujas



Sambo Creek - 8:00 am a 4:00 pm