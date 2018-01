Dale: “Si no cambian informe de OEA iré a otras instancias”

Tegucigalpa, Honduras.



Theodore Dale, propietario de la empresa Dale Vukanovich, acudirá a instancias externas si la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) hace caso omiso a su solicitud.



“Después de esto si no se hace nada, yo recurriré a otras instancias que me permitan seguir en esta lucha por la verdad”, expresó. El también gerente de la firma que se encargó del procesamiento y divulgación de datos provenientes de las actas electorales en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 agregó que “el mismo secretario de la OEA -Luis Almagro- se tiene que dar cuenta de que los aspectos fundamentales de ese informe no corresponden a la verdad y, por lo tanto, van a tener que cambiar”.



El próximo 15 de enero, Dale viajará a la sede del organismo regional en Washington para conocer si procede la petición de aclarar el reporte técnico de auditoría que divulgó la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA. Ayer se reveló el contenido de una carta en la que el dueño de la empresa Dale Vukanovich pide a Almagro poner a disposición del Consejo Permanente de la entidad un documento que sustenta de forma detallada los “hechos falsos y conclusiones erradas” planteados en el informe de veeduría de la MOE-OEA.



Amenazas



“He recibido amenazas porque se ha creado un montón de dudas sobre el procesamiento electoral que yo estoy defendiendo, que fue correcto y transparente”, admitió el peruano, que ha participado en el país como auditor certificado en cuatro procesos electorales. Aunque desconoce de dónde provienen esas intimidaciones en contra de su integridad hechas a través de las redes sociales en las que ha circulado su foto, responsabilizó al informe de la OEA si algo le pasara.



“Estoy evaluando todavía los daños porque uno no puede evaluar en este momento el impacto porque yo necesito que se cambie ese informe, si no se cambia el impacto va a ser más fuerte”, indicó Dale. Enfatizó que si el reporte técnico del organismo es modificado se demostrará la denuncia hecha de supuestos y conjeturas tendenciosas contenidas en ese documento, que le ha traído repercusiones tanto a nivel local como internacional.