Diálogo debe poner en la mesa todos los problemas de Honduras

Redacción.



El politólogo Edgardo Rodríguez, manifestó que con el diálogo nacional el pueblo hondureño tiene una oportunidad única para aprovecharla y poner sobre la mesa no solo el tema político, sino todos los grandes problemas de Honduras.



“Esta coyuntura de crisis política debería ser aprovechada por todos los actores políticos, sociales y económicos de Honduras para hablar de otras dificultades fundamentales porque la política solo es el reflejo de otros problemas”.



Añadió “en este diálogo por Honduras, no por la oposición, no por el gobierno debería de ponerse sobre la mesa no solo el tema político porque estaríamos desperdiciando una oportunidad de oro”.



Rodríguez, remarcó que una oportunidad de iniciar y concretar un diálogo no se da todos los días y debe ser aprovechada por todos los sectores, incluyendo la Alianza de Oposición.



El analista recordó que “Juan Orlando Hernández, sigue siendo el presidente y es presidente electo, en ese sentido debemos de quitarnos esa telaraña de que con él no me siento, con él no tengo nada que hablar porque en algún momento se van a tener que sentarse y hablar con él”, refiriéndose particularmente a la Alianza de Oposición.



De acuerdo con el politólogo es fundamental que se hable de todos los temas que son una realidad y que las elites políticas y económicas no quieren tocar ejemplifico el problema de desigualdad y la tenencia de la tierra en el campo.



Y se preguntó ¿por qué nadie habla de esto, ni siquiera Manuel Zelaya que dice ser el gran revolucionario de Honduras o Salvador Nasrralla, que dice querer el bien para el país?

El expresidenciable Lucas Aguilera de la Democracia Cristiana.





Mediadores



En cuanto a la sonada propuesta de traer algún mediador internacional para conducir el diálogo nacional, Edgardo Rodríguez, dijo que tiene que ser alguien que sea conocedor de la realidad e historia nacional.



No obstante, indicó que lo importante es que se trata de poner personas capacitadas que van a ir facilitando el proceso de diálogo, porque “no es cierto que el diálogo lo va a conducir el Presidente de la República lo van a conducir y coordinar los facilitadores internacionales o nacionales o una mezcla de los dos”.



Rodríguez, concluyó que todos los ciudadanos deben estar claros que “no es cierto que los políticos son los que tienen resolver el conflicto, particularmente entre la Alianza de Oposición y el Partido Nacional, porque la crisis nos afecta a todos y hay que aprovechar el diálogo para hablar de los problemas de Honduras”.