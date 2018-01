Cardenal: “Quienes fomentan el odio están arruinando el país”

Tegucigalpa, Honduras

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez criticó ayer a quienes fomentan el odio en Honduras, a veces con fines políticos, pues solo crean “angustia y muerte” y “están arruinando el país”, y abogó por un diálogo para aliviar los problemas.

“Queridos hermanos, comenzamos un año nuevo con temor e incertidumbre, ya que en lugar de sembrar el mensaje de amor del Evangelio se quiere sembrar odio, enfrentamiento y se ha olvidado la Palabra del Señor”, dijo el líder religioso en la homilía que ofició ayer en la catedral de Tegucigalpa.

Enfatizó que no es posible que se quiera “construir una patria grande (y) en desarrollo con la violencia”, y señaló que él quiere proclamar la Palabra de Dios en Honduras, y lamentó que en su lugar ha encontrado una “avalancha de insulto en las redes sociales”.

“Qué triste es cuando el corazón del hombre se encierra en el odio y no quiere escuchar la palabra de salvación, a mí no me hacen nada con que me insulten o critiquen por anunciar el Evangelio”, subrayó.

El cardenal hondureño enfatizó en que cuando una persona está llena de odio “lo único que produce es dolor, angustia y muerte, no podemos comenzar un año así, y lo digo claramente: aquellos que están proclamando el odio están arruinando el país”.

Abogó para que las personas que fomentan el odio “se conviertan y acepten la Palabra de Dios, que jamás les va a decir: odia a tu hermano o destruye a tu país”.

Destacó que Honduras necesita “la fuerza de la fe”, pues “solo el amor es constructivo y aquellos que están incitando al odio y la muerte tendrán que darle cuenta a Dios un día, no cierren sus ojos y no se equivoquen, el que mal anda, mal acaba”.

Agregó que quienes odian a su prójimo “no conocen a Dios” y “el que se guía sin Dios llega al fracaso total; no nos equivoquemos, queridos hermanos, no se equivoquen con la opción por la violencia”.

“Aquellos que están tramando no sé cuánta violencia nunca van a encontrar la paz”, subrayó el religioso.

Ideologías. Óscar Andrés Rodríguez dijo además que la incertidumbre en la que viven muchas personas está en “las ideologías”, debido a que solamente “buscan el poder por el poder, cualquier tipo de ideología, debemos guiarnos por el Evangelio de Jesús”.

Lamentó que en muchas ocasiones Honduras está “completamente enfrascado en egoísmos y en (la) búsqueda malsana del poder”, y afirmó que su país tiene “derecho a vivir en la paz y en la alegría, no confrontándose, sino buscando a través del diálogo que se pueda, claro, luchar por la justicia”. El cardenal pidió a los hondureños buscar “una vida plena”, ya que “no podemos vivir instalados en una cultura de la confrontación, la enemistad, la superficialidad, la oscuridad y sin el sentido de la vida, huyendo permanentemente”. Enfatizó en que su país necesita “más desarrollo, paz, justicia, pero esta no se encuentra jamás en la violencia y en el odio, necesitamos emprender un camino; todos somos hijos del mismo Dios, aunque pensemos diferente”. “No podemos pensar que personas que solo buscan el poder están haciendo el bien, deben (entender que) no lograrán nada insultando, acepten el Evangelio y digan la verdad”.