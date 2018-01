Estos sectores no tendrán energía eléctrica este sábado

Tegucigalpa, Honduras.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Energía Honduras anunciaron las suspensiones de energía eléctrica para varios sectores del país.



Estas son las zonas que se verán afectadas este sábado.



Tegucigalpa - 8:00 am a 4:00 pm



Lotificación Kaffie

Colonia Vista Hermosa

San José de la Peña

Montes de Sinaí

La Veguita



Omoa y Quimistán - 2:00 pm a 4:00 pm



Residencial Ricardo Alvarado

Río Azul

Omoa Motrique

Milla, 3, 4 y 5

San Marcos

Chachahuala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Los Achiotes

Cuyamel

La Barra de Cuyamel

La Barra de Motagua

Río Chiquito

Tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

Tres Aldeas de Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores)



Cortés 08:00 am a 2:00 pm



Residencial Roma

Record

La Posada

Chile Abajo y Arriba

El Bum

Colonia López Bonilla

El Sofoco

Los Cruces

Meroa

El Guayabal

Los Mangos

Kilámetro 2

Honducaribe

Paleto

El Roble

San José de Brisas

La 40

Toloa Empalme

Crike Martínez

Remolino

Biosa

Coranorte

Dihego

Rondon de Alfredo

Tropigas

Los Laureles

Santa Clara

Plantel Dole

Plantel Sea Land Maersk Aliansa

Cora Norte

Viosa

Coinsu

Industrial Laundry

Texaco Truck Store

San Roque

La Concordia

Las Delicias

Colonia 21 de Octubre

Colonia 19 de Abril

Chameleconcito

Campana

La Gran Vía

Puente Alto

La Garrobera

Nisperales

Baracoa Jhonson

Bajos de Baracoa (Calán, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, la Uva, la Mora, la Junta, Guanacastales, Nola, Kele Kele, Manacalito, Aldea la Protección, Tibombo, Sector Pantano, Tapón de Los Oros, la Collman, El Ocote, El Boqueron)

(Las Champas, Toloa Creek En Tela)

(La 45, la Dora, la Fragua En Progreso)

Savoy, Nueva Ticamaya

La Pava, la Bolsa

Kilómetro 6

Tulian

Chivana

Milla 4, y 5

Omoa

Los Amates

Colonia Costa Rica

La Suarez

Colonia Marbella

Colonia Nicaraguense

Escuela Marítima

Barrio La Playa

Residencial Ricardo Alvarado

Las Salinas

Barrio Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Chivana

Cuyamel

Tegucigalpita

Potrerillos

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera (El Listón, Paso Viejo,Las Flores)

Gases del Caribe

Centrales de Cuyamel

San Carlos y Cortecito, Agrecasa



La Lima - 8:00 am a 4:00 pm



Colonia Reyes Caballero

Colonia La Paz

Colonia La Mesa

Colonia Los Ángeles

Colonia Nuevo San Juan

Colonia Suyapa

Colonia Pineda I y II

Colonia Oro Verde

Colonia Cazenave

Colonia Lima Vieja

Colonia Lima Nueva

Colonia Flores de Oriente

Campo San Juan

Campo Dos

Zip Continental

Mahprosa

Agromesa

Municipalidad de La Lima

Colonia Sitraterco

Barrio El Centro

Cruz Roja

Escuela Gabriela Mistral