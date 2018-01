La otra semana revisarán aumento al salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.



Los representantes de los trabajadores, empresarios y las autoridades de Gobierno anunciaron que se reunirán la próxima semana para definir el incremento del salario mínimo que deberá hacer la micro y pequeña empresa.



En la reunión se definirá si este segmento empresarial aplica al aumento salarial de 3.90% o de 4.74%, señalaron las autoridades.



De acuerdo con miembros de la empresa privada, los pequeños empresarios que tienen de 1 a 50 trabajadores han solicitado que el aumento para este sector sea de 3.90%, y en otros casos han asegurado que no podrán cumplir con el convenio debido a las pérdidas que los negocios registraron en diciembre durante el conflicto político.



Solicitan prórroga



Por otro lado, muchas empresas medianas han pedido una prórroga de tres mes para comenzar a aplicar el ajuste salarial, el cual está vigente desde el 1 de enero, conforme a la Ley del Salario Mínimo.



También lo establece el acuerdo firmado para 2017 y 2018, donde se fijó el incremento para el presente año en 3.90%, con la salvaguarda de que si la inflación era mayor al ajuste acordado debía aumentarse el porcentaje de forma automática.



Ese indicador, que alcanzó 4.73%, ya fue publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), pero la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) no se ha pronunciado oficialmente sobre el cambio del porcentaje que se debe hacer.



Las autoridades de la Dirección de Salarios informaron que antes del 15 de enero se harán las reuniones para determinar si se aplica la salvaguarda o no.



Posiciones



Los representantes de la clase obrera del país dicen que se sentarán a la mesa de negociación para escuchar al sector privado, pero reiteran que la salvaguarda debe aplicarse como lo establece el convenio pactado por ambas partes el año pasado.



La primera reunión será entre lunes y martes de la próxima semana, informaron las autoridades de la Dirección de Salarios.



Los trabajadores afirman que el costo de vida se incrementó en 2017, por ello es justo que el salario mínimo se aumente en la misma proporción.



Asimismo, argumentan que el salario mínimo del país no cubre el costo de la canasta básica alimenticia, la cual alcanza los 15,000 lempiras, y no 8,900 lempiras como indican las cifras oficiales.



Grandes empresas



El porcentaje de inflación publicado por el Banco Central no afecta el aumento establecido para la gran empresa, ya que este es de 5.5% para las empresas de 51 a 150 empleados y de 6.15% para las compañías que tienen más de 150 obreros.



Los salarios mínimos van en rango de 6,098 a 10,793.82 lempiras mensuales.



Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo, expresó que el nuevo sueldo debe pagarse a partir del 1 de enero de este año, tal como se acordó en la mesa de negociación el año recién pasado. “Estos salarios ya están negociados, se hizo un acuerdo el año pasado”, apuntó.