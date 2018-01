Suspenden a German Flores, párroco de Danlí

Tegucigalpa, Honduras.



German Flores, párroco de la iglesia Inmaculada de Danlí, fue suspendido de manera temporal del cargo y no puede oficiar actos religiosos.



Así lo confirmó el obispo de la diócesis de Danlí, José Antonio Canales, al informar que el padre debe dedicarse en Tegucigalpa a su restablecimiento físico, mental y espiritual.



Flores permaneció desaparecido durante ocho días en diciembre y lo encontraron con una herida en el cuello dentro del templo Perpetuo Socorro, lo que lo llevó a la sala de operaciones de una clínica privada de la localidad.



El obispo Canales contó que el padre Flores asegura que sí fue víctima de un secuestro.



El padre asegura que tres personas, entre ellas, una mujer, lo mantuvieron en cautiverio.



El obispo no confirmó ni desmintió si el prelado intentó suicidarse. “Uno no puede revelar lo que habla con cualquier ser humano en privado. Una confesión se lleva hasta la tumba”, contestó el religioso.



Por otro lado, el obispo Canales reveló que una familia de Danlí se comunicó con él para denunciar que el padre Flores había abusado sexualmente de su niña, por ello están investigando la veracidad de esas afirmaciones.