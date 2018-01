TSE declara sin lugar las impugnaciones y da por concluido el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este viernes declarar sin lugar la totalidad de las impugnaciones y dar por concluido el proceso de las elecciones generales desarrolladas el pasado 26 de noviembre de 2017.



El organismo electoral informó que se recibieron un total de 12 acciones de nulidad, siete de ellas contra el nivel electivo presidencial, una contra el nivel electivo de diputados al Congreso Nacional y cuatro contra el nivel electivo municipal.

Se recordó que "en fecha 28 de diciembre de 2017, (se) resolvió declararlas sin lugar, quedando pendiente la resolución, un escrito en el nivel electivo presidencial para ser subsanado por los impetrantes en virtud de haber omitido presentar en la correspondiente acción, la designación de apoderado, lo que ha ocurrido ya".



Por lo que "se ha resuelto definitivamente, declarándolo también sin lugar", añade el documento.

¿En qué se basó el TSE para declarar sin lugar las impugnaciones?



Se afirmó que esta decisión se tomó "en estricto apego a su mandato constitucional y al respeto de la voluntad soberana expresada en las urnas (...) analizando, estudiando y valorando los hechos en que las mismas se fundamentaron".



El TSE consideró "si los extremos alegados se acreditaban con la probanza de rigor, encontrando que los referidos hechos no configuraban la nulidad planteada por diferentes razones".



Entre los motivos para no declarar nulos, los procesos impugnados, está que algunas impugnaciones "estaban referidas a cuestiones de orden constitucional cuya competencia resulta atribuida en la Ley Sobre Justicia Constitucional a la Corte Suprema de Justicia, en supuestos delictivos cuyo conocimiento están expresamente atribuidos a la justicia ordinaria".



Por otra parte, se explicó que otros supuestos no estuvieron ajustados a las causas de nulidad enumeradas en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y, además, la probanza ofrecida como tal no era procedente de acuerdo con la legislación nacional.

Las impugnaciones fueron un contrasentido para el TSE



El TSE destacó que fue "un contrasentido" haber planteado nulidades a nivel electivo presidencial, ya que se omitió hacerlo en contra de los diputados al Parlamento Centroamericano, "cuya integración resulta de la aplicación de los resultados obtenidos por el primer nivel electivo mencionado".



De esa forma, según el análisis del TSE, se "validan por parte de los accionantes los resultados presidenciales cuestionados".



De esa forma, el ente electoral hondureño, declaró que la fase relativa al contencioso electoral "queda concluida" en cuanto a lo que puede conocerse y resolverse ante el TSE; quedando "acciones expeditas, si así lo estiman conveniente, las demandas de amparo constitucional ante la Corte Suprema de Justicia".

El TSE dio como ganador al presidente Juan Orlando Hernández

El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado tomaría posesión de su nuevo mandato, en su segundo periodo como presidente reelecto, el próximo 27 de enero en donde deberá prestar el juramento de ley ante el presidente del Congreso Nacional.



De acuerdo al TSE de Honduras, Hernández ganó las elecciones con el 42.95 % de los votos, superando a Nasralla, excandidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que alcanzó el 41.42 %.



La Alianza de Oposición, que postuló a Salvador Nasralla a la presidencia, no reconoce los resultados y ha convocado a protestas durante todo el mes de enero.