Honduras pide a México esclarecer la muerte de dos indocumentados hondureños

Tegucigalpa, Honduras

Honduras reclamó hoy a México el esclarecimiento de la muerte de dos inmigrantes hondureños que intentaban viajar ilegalmente a EEUU, que fueron asesinados a tiros en noviembre pasado presuntamente por policías de ese país.



El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dijo que es necesario que las autoridades mexicanas identifiquen plenamente a los responsables del doble crimen, ocurrido el 12 de noviembre de 2017 entre la zona fronteriza entre los estados de Tabasco y Veracruz.



"Como Embajada (hondureña) hemos hecho todas las diligencias para asegurar que se identifique con plenitud quienes fueron los responsables de este asesinato y que se les juzgue para que el caso no quede impune", enfatizó el diplomático.



Señaló que, según algunas versiones de testigos, policías mexicanos, no identificados, pudieron ser los responsables del crimen de un niño y un adulto de 50 años, cuya identidad no precisó.



Ambos supuestamente fueron asesinados después de una persecución policial que se habría originado porque el conductor del vehículo en el que se transportaban los hondureños con otros ocho inmigrantes no atendieron un requerimiento de un retén de la Policía Federal, señaló Rivera en declaraciones a radio América de Tegucigalpa.



Supuestamente los policías mexicanos dispararon contra el vehículo, luego se acercaron al auto y cuando vieron que dos de los inmigrantes estaban muertos debido a las heridas de bala huyeron del lugar, según versiones divulgadas por medios hondureños.



El diplomático hondureño dijo que espera que las autoridades de México "juzguen a las personas (responsables) con todas las normativas jurídicas mexicanas" para "quedar satisfechos y que este caso no quede en la impunidad".



Sin precisar más detalles, señaló que el caso es manejado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en ese país.