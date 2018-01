Finanzas desconoce en qué ejecutó los fondos Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras.



Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas, confirmó ayer a LA PRENSA que esa secretaría ya remitió a la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) la información y documentos requeridos sobre los 100 millones de lempiras transferidos al despacho de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo a finales de 2013.

Para saber A la ex primera dama también se le acusa de sustraer 12.2 millones de lempiras y pasarlo a una cuenta personal en enero de 2014.

En diciembre pasado y enero de este año, LA PRENSA publicó una serie de reportajes en los que se confirma una investigación de la Ufecic/Maccih contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo por el manejo y destino que le dio a 100 millones de lempiras, asignados por el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) a su despacho, entre octubre de 2013 y enero de 2014, antes de que su esposo Porfirio Lobo entregara la banda presidencial.



Con documentos en mano, Cerrato explicó que en efecto la Secretaría de Finanzas autorizó, vía modificación presupuestaria, la transferencia de 150 millones a la Secretaría del Despacho de la Presidencia, de los cuales 100 millones fueron asignados a la oficina de la exprimera dama, específicamente para el Bono Diez Mil y el Programa Calzando y Uniformando a los Niños de Honduras.



No obstante, dijo que en aquel momento no se enteró de esa millonaria transacción porque usualmente ese tipo de solicitudes se delegan y trasladan a la Dirección General de Presupuesto, razón por la cual el dictamen de modificación al final lo firmó el subsecretario del ramo, Carlos Manuel Borjas Castejón.

Una investigación de Diario LA PRENSA estableció que la exprimera dama es indagada por el destino que le dio a L100 millones transferidos por el Pani, provenientes de un convenio de cooperación con Canadá.

Ejecución



Cerrato pormenorizó que el proceso de transferencia de los fondos se hizo con base a lo que establece la Ley General del Presupuesto y demás disposiciones, pero no supo precisar la forma de cómo se ejecutaron y gastaron esos millonarios fondos, pues a su juicio, eso corresponde auditarlo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Investigaciones Rosa Elena de Lobo es investigada por lavado de activos, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

“Quien tiene que revisar lo que cada Secretaría ejecutó, lo que el Congreso Nacional le aprobó, es el Tribunal Superior de Cuentas y con esto no es que me estoy pasando la pelota, sino que es por ley que el TSC tiene que ir a todas las secretarías si manejaron bien o no el dinero”, arguyó.



El artículo 5, numeral 5 de la Ley General del Presupuesto establece como facultad de la Secretaría de Finanzas supervisar, controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones descentralizadas.



“En conclusión, el Pani enteró al tesoro los L150 millones, es correcto que lo incorporó a su ingreso y al gasto y se transfirió directamente al despacho de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia de la república y el Tribunal Superior de Cuentas es el responsable de identificar si los recursos se manejaron correctamente”, finalizó.