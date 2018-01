Recomiendan rehabilitar peajes para no atrasar obras en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Las casetas de peaje deben ser habilitadas con urgencia porque de lo contrario el impacto en los proyectos de infraestructura y sociales de la ciudad será grande, aseguran analistas y exfuncionarios municipales.



Obras como colectores de aguas lluvias para evitar inundaciones en barrios y colonias, túneles, puentes y otras viales se han construido con estos fondos; otras están iniciadas, y ante falta de fondos pueden paralizarse.



Por las tres casetas (norte, sur y este) ingresaban unos 700,000 lempiras diarios, equivalentes a unos 210 millones de lempiras al año, fondos que son dirigidos a la ejecución de proyectos, ya que en los últimos cuatro años la Municipalidad no hizo préstamos por prohibición legislativa.



Los ingresos de las casetas del peaje del este son compartidos con San Manuel que recibe el 5%, y La Lima un 20%.



Luego de las elecciones, las casetas de peaje fueron destruidas, incluyendo un equipo nuevo recién instalado valorado en unos L40 millones de lempiras.

Cada día que pasa, el municipio deja de percibir ingresos, igualmente que La Lima y San Manuel, que verán sus finanzas impactadas ya en este mes porque no recibirán los fondos. Fotos: Jorge Gonzales

Recomendación



El exalcalde liberal Roberto Larios Silva recomienda tomar acciones inmediatas. “Se tiene que agilizar la construcción o ver de qué manera se ponen casetas provisionales porque la Municipalidad entrará en un deterioro financiero y al final el afectado será el pueblo”, dijo.



Hay obras que están en construcción con fondos de los peajes y se están dejando de percibir ingresos. No estamos de acuerdo en que le suban al peaje; pero se tiene que seguir con el cobro. “Viendo las cosas con objetividad, ya se deberían estar tomando acciones porque quedarán los proyectos a medio palo, y eso no es justo”, agregó.



Enfatizó en que hay compromisos establecidos, y si no se busca solución vendrán el deterioro, paralización, y al final el desarrollo de la ciudad sufrirá las consecuencias.

700,000 lempiras es la cantidad que ingresa al día en las tres casetas de peaje. Con la modernización, la cantidad puede subir.

El exvicealcalde Osmín Bautista dice que es el momento de ser creativos, con innovaciones atractivas en obras. “Los sampedranos debemos recordar que el parque vehicular ha crecido tanto y la infraestructura vial ya no se da abasto, y si no se construyen obras volveremos al rezago en que habíamos caído”.



Las autoridades actuales tienen el gran reto de modernizar las casetas de contribución por mejoras utilizando la tecnología moderna para recaudar el recurso proyectado y dar respuesta contundente a los embudos vehiculares que generaban las prácticas anticuadas de cobro.



“Es imperativo que esta Corporación reanude lo más pronto posible estas acciones. Lo que no debe hacer por su desesperación de cobrar el peaje es iniciar con el método arcaico que se venía haciendo”, dijo. Llamó a los sampedranos a cuidar sus obras porque nadie de otro municipio vendrá a cuidarlas; además, se está afectando a La Lima y San Manuel, que reciben un porcentaje de los ingresos.