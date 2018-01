Rosa Bautista: “Almagro no midió las consecuencias de su sugerencia de nuevas elecciones”

Tegucigalpa, Honduras.



El embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leónidas Rosa Bautista declaró este miércoles en una entrevista televisiva que Luis Almagro, el secretario general del organismo, no cree que hubo fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre en el país.



“Almagro lo que dice es que hubo bastantes irregularidades, y el informe para mí, lo que tiene -y lo he de decir en el Consejo Permanente-, es una maximización de los mínimo y una minimización de lo máximo”, manifestó el funcionario hondureño.



Rosa Bautista, también dejó claro que aunque el uruguayo quiso hacer un bien, no midió las consecuencias que iban a traer sus declaraciones.



Sí indicó que Honduras le dijo a Almagro: “Tu forma de hacer presiones está haciendo difícil la situación, porque la oposición que no quiere reconocer resultados y lo está utilizando como que usted lo está favoreciendo”.



En ese sentido, expresó que “los hondureños simplemente debemos aprender a reconocer nuestro sistema”.



El representante de Honduras en la OEA, también negó que exista la posibilidad de repetir las elecciones generales, luego que el Consejo Permanente de ese organismo analice el informe de la Misión de Observación Electoral presente en el país antes y durante del proceso.



“No se puede, porque los países somos soberanos, tenemos el régimen interno nos lo damos nosotros, la autonomía soberana de los estados, la no injerencia, son principios universales que se mantienen en la Carta (democrática) y la observación es eso: observación”, señaló rosa Bautista.



-Diplomacia del Twitter-



La recomendación de Almagro, hecha vía Twitter –que según Rosa Bautista, es una mística implementada por el secretario general, a lo que en la OEA le llaman ´diplomacia del twitter´- no quiere decir que él piense que haya existido fraude en las elecciones generales de Honduras.



En ese sentido él se preguntó “si hay un resultado claro, por qué no decir: de acuerdo a esto no hay manera de decir que no ganó por una mínima diferencia…”.