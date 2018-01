Rosa de Lobo niega apropiación de fondos públicos

Tegucigalpa, Honduras

La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo desmintió ayer que se apropió de la cantidad de 12 millones de lempiras y que sus cuentas se encuentren congeladas, tal como lo informó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En una nota de réplica enviada a la redacción de este diario, la exfuncionaria también negó que haya recibido una transferencia de 100 millones de lempiras del Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

En cumplimiento y apego a la Ley de Emisión del Pensamiento transcribimos textualmente la nota remitida por la señora Lobo:

“En fecha 13 y 15 de diciembre de 2017 y en fecha 02 de enero del 2018 han publicado una serie de notas sobre mi persona bajo los titulares “Congelan cuentas a Rosa Lobo, “También investigan a Rosa Elena por destino de L100 millones” y “Por transferencia de L100 millones del Pani investigan a Rosa Elena”, respectivamente.

En virtud de lo anterior, dado que el contenido de las publicaciones se encuentra muy alejado de la verdad y, ejerciendo el derecho de réplica consignado en la ley de Emisión del Pensamiento en sus artículos 32,33,34,35,36 y 37, les expreso lo siguiente:

1. Es totalmente falso, y se puede corroborar en el sistema bancario nacional, que a mipersona se le haya congelado las cuentas.

2. No es cierto que me he apropiado de la cantidad de 12 millones de lempiras como diario LA PRENSA erróneamente informa. Reitero mi voluntad, como lo demostré el 14 de diciembre de 2017, en comparecer ante cualquier autoridad del Estado de Honduras, Ministerio Público y Ufecic a comprobar la falsedad de esta afirmación.

3. También es totalmente falso que Rosa Elena Bonilla Avila haya recibido transferencia de la Secretaría de Finanzas por la cantidad de 100 millones destinados al Despacho de la Primera Dama 2010/2014, por no ser esta una estructura del Poder Ejecutivo. Los cheques publicados son del Pani a la Secretaría de Finanzas, ellos deben tener la respuesta del destino de esos recursos, hacer referencia de mi nombre es algo fuera de contexto.

Lamento mucho el daño que me están haciendo como esposa, como madre de tres hijos, sé cuánto afectan a mi familia, pero yo sé que en nuestro país, Honduras, nadie está por encima de la ley, como ciudadana lo he demostrado y seguiré así haciéndolo, mi sujeción al imperio de la ley, igual que estamos todos independientemente de la posición que ocupemos. Atentamente. Rosa Elena Bonilla de Lobo”.