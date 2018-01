Terminal de buses de San Pedro Sula espera hoy unos 200,000 viajeros

San Pedro Sula, Honduras

Con la finalización de las fiestas navideñas llega el masivo retorno a la ciudad de quienes se movilizaron a otras ciudades del país para recibir el nuevo año.

Para hoy se espera que por la Central Metropolitana de Buses circulen entre 200,000 y 250,000 personas, a diferencia de ayer, que pasaron unas 50,000 debido a que solo algunas empresas de transporte laboraron. Entre ellas transporte Costeños, que realizó tres viajes de Tegucigalpa a San Pedro Sula y transporte Cotisba, con recorrido a Santa Bárbara.

Buses Impala fue también una de las pocas empresas que prestó servicio de transporte durante el primer día del año. Hedman Alas, Cristina, Mirna, Diana y Rey Express estuvieron cerradas.

Aryani Reyes, representante de la terminal, dijo que para hoy todo vuelve a la normalidad en el lugar, operando en sus horarios habituales de 5:00 am a 7:00 pm.

“Todas las tiendas y restaurantes estarán abiertos ya para mañana (hoy) al igual que las empresas de transporte en su totalidad”, comentó Reyes.

Detalló que durante el 24 y 31 por la central circularon diariamente medio millón de personas, una cifra similar a la que registran durante la Semana Santa.

Agregó que muchas personas prefirieron regresar antes de los pueblos previendo que no habría transporte el 1 de enero.

“Tuve miedo de no encontrar cómo venirme porque me toca trabajar y no puedo faltar. Fui a ver a mi familia y amigos a Tegucigalpa ya que solo en estas fechas puedo”, expresó Virginia Palomo, viajera.