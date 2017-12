En informe final OEA no pide que se repitan elecciones

Tegucigalpa, Honduras.



Sin confirmar dolo o manipulación de resultados fue presentado el informe final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), referente a las elecciones generales del pasado 26 de noviembre.



En el documento de 34 páginas los observadores no piden que se repitan las elecciones como lo sugirió Luis Almagro en Twitter y concluyen que “no se puede confirmar que el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (Siede) haya sido manipulado con dolo”.

Ley Electoral El secretario general de la OEA recomendó nuevas elecciones, sin embargo, lo hizo a petición personal con la idea de solventar la crisis electoral.

Aunque señalan algunas irregularidades en el manejo de las maletas electorales, su custodia y traslado desde las sedes departamentales.



Agrega el informe que los expertos de la delegación de veeduría electoral de la OEA observaron de manera directa los procedimientos llevados a cabo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual atendió las seis recomendaciones hechas en su informe preliminar.



“Se considera positivo que el órgano electoral procediera con la contabilización de todas las actas que poseían algún tipo de inconsistencia mediante un escrutinio especial. En casi la totalidad de las actas hay coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos”, indican en el informe.



Discrepancias



Los observadores señalaron que hay algunos casos en los que se encontraron discrepancias inexplicables entre las actas de los tres partidos y las del TSE. “El sistema empleado para la transmisión de resultados no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su seguridad, considerando que se observó un proceso de baja calidad electoral y por ende, no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas”, concluyeron.



El informe de la MOE-OEA fue entregado el pasado 24 de diciembre en Washington al embajador Leónidas Rosa Bautista. Posteriormente fue remitido al Consejo Permanente para que fuera de conocimiento general a todos los países miembros del órgano regional.



En los últimos días, Almagro solicitó en su cuenta de Twitter enviar un emisario para constatar la situación de los derechos humanos en Honduras.



Acto seguido el Gobierno rechazó la solicitud por haberla hecho de una manera informal y por no haberse apegado a las normas ni a los mecanismos de la Carta Democrática.



El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, dijo que lo solicitado por Almagro no tiene alcance legal. “Un tuit no se puede considerar como una petición formal por parte del secretario, aunque yo le guardo un profundo respeto”, dijo Díaz.