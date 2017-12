Miles aprovecharon amnistía del RNP

San Pedro Sula, Honduras.



Hasta hoy tiene la ciudadanía para hacer la reposición de su tarjeta de identidad sin tener que pagar el monto de L200.



Desde que el decreto entró en vigencia en agosto de 2016, las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) estiman que miles de personas aprovecharon este beneficio. Aunque no dieron una cifra exacta detallaron que solo del 28 de noviembre hasta ayer 28 de diciembre hubo 3,000 solicitudes de cédulas.



Elizabeth Ávila, registradora municipal, dijo que es importante que los ciudadanos que hayan extraviado el documento o lo tengan en mal estado acudan a la institución a realizar el trámite y ahorrarse el cobro que se hace por el mismo.



“Hoy (ayer) vimos un aumento considerable en las filas, es evidente que las personas no quieren pagar esos L200, y esa es la idea, que ellos salgan beneficiados”, explicó la funcionaria. Refirió que desconoce cuándo habrá una nueva exoneración, pero generalmente es válida en tiempo de elecciones.



Pérdidas



Gerardo Martínez, director técnico del RNP, recordó que durante el período que estuvo la amnistía dejaron de percibir más de 100 millones de lempiras. Señaló que mensualmente se imprimen cerca de 50,000 identidades y en total en los procesos electorales imprimen más de medio millón de tarjetas. Agregó que al mes destinan unos L10 millones para el proceso de impresión.



Satisfacción



Juan Escalante, quien se encontraba ayer en las filas, aplaudió que el RNP valide una exoneración, sin embargo, se quejó de la lentitud con la que trabajan. “Tengo varios minutos de estar aquí y no he avanzado casi nada, y lo peor es que aquí no hay donde cubrirse del sol o el agua”, lamentó el joven.