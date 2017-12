Usuarios pueden reprogramar la cita de pasaporte varias veces en un año

San Pedro Sula, Honduras.



Un 50% de los usuarios que llegan a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y Extranjería solicitan la renovación de su pasaporte.



La demanda de pasaportes en la oficina regional de San Pedro Sula es alta. Las autoridades estiman que este año cerrarán con más de 70 mil documentos emitidos.



Lourdes Arriaga, jefa regional del INM, informó que a diario decenas de personas de los municipios vecinos se trasladan a las oficinas en el bulevar del norte a solicitarlo. Muchos no tienen planes de viajar, pero reclaman su derecho de tenerlo.



En los últimos meses, el número de usuarios al día ha aumentado de 300 a 450.



Arriaga indicó que las citas compradas en cualquiera de los bancos (Bac, Occidente, Banpaís y Atlántida) están saliendo con cuatro días de espera. Los costos de la cita para obtener el pasaporte por cinco años es de $35 y por 10 años de $50. Las citas de emergencia $20 adicionales y reprogramar la cita $5.



Arriaga señaló que los usuarios pueden reprogramar la cita varias veces en un año, pero no debe pasarse de este tiempo, de lo contrario tendrá que comprar una nueva. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm sin cerrar al mediodía.