1,500 cruceristas disfrutaron de los atractivos de Trujillo

Trujillo, Colón, Honduras.



Unos 1,500 turistas norteamericanos disfrutaron ayer por más de seis horas el clima tropical que imperó en Trujillo, ciudad cabecera del departamento de Colón.



Los visitantes llegaron a bordo del crucero Roterdam, que por primera vez atracó en la bahía. El crucero de la compañía Holland America salió de Cozumel, México, el pasado martes, siendo la ciudad de Trujillo su próximo destino, visita que cumplió ayer en horas de la mañana con unos 1,500 pasajeros y 600 tripulantes.

El buque permaneció por más de seis horas en la bahía de esta ciudad.

“La mayoría de los pasajeros eran de Estados Unidos y Canadá. El buque parte de Tampa, Florida, y hoy (ayer) sale para Santo Tomás de Castilla en Guatemala”, explicó Hernán Batres, gerente del puerto de cruceros Banana Coast de Trujillo. Los cruceristas visitaron el centro histórico, la laguna de Guaimoreto, Campo del Mar y el Parque Nacional Capiro y Calentura.

“El impacto ha sido positivo para la economía del municipio, solo lamentamos el estado de las calles y avenidas que en esta ocasión las autoridades no atendieron; desconocemos por qué no se repararon, esperamos que esto no nos vaya a afectar”, agregó Batres.

El buque Roterdam, de la compañía Holland America, llegó por primera vez a Trujillo, ya habían llegado cruceros de esta línea.

El Roterdam es el tercer crucero de los 10 que llegarán en la temporada que inició el pasado 10 de abril y culmina a finales de abril de 2018. La vista motiva el turismo histórico, ecológico y cultural que ofrece el destino, cuya actividad ha estado operando a medias. Taxistas, guías turísticos, personal de tiendas de souvenir y restaurantes costeros están optimistas con la llegada del nuevo grupo de cruceristas, que permaneció más de seis horas.



“En un buen momento han llegado los turistas, porque hemos tenido una actividad bien baja y esperamos que nos deje buenos ingresos”, opinó Trinidad Meraz, encargado de los taxistas que atienden cruceristas en Trujillo.

El buque Roterdam es el tercero de 10 que llegarán a Trujillo.

Un total de 31 ruleteros han sido certificados para atender las visitas de cruceros en la ciudad, cada taxista cobra 3 dólares por cada turista que transporta y $25 por la hora.



El centro histórico, la catedral San Juan Bautista y la Fortaleza de Santa Bárbara fueron los lugares más concurridos. “Cada extranjero pagó 3 dólares, y en esta ocasión hubo un complemento positivo que nos vino ayudar económicamente a la ciudad”, dijo Tania Guardado, encargada del fuerte de Santa Bárbara.