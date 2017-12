Sebastián Yatra amenizará fiesta de fin de año en SPS

San Pedro Sula, Honduras.



Los sampedranos están listos para participar en la fiesta del año New Year’s Eve After Party.



Es un evento esperado que se celebrará en el Club Hondureño Árabe, que desde ya invita a disfrutar y recibir a lo grande el 2018, en la mejor fiesta de Año Nuevo del país.



Este 1 de enero desde las 12:30 am se disfrutará del show del artista colombiano Sebastián Yatra que por primera vez llega al país para ofrecer su concierto.



Los organizadores dicen que será una velada que promete mucho sabor y diversión; se desarrollará en el área de la piscina.



El intérprete de Traicionera, Devuélveme el corazón, Sutra, Robarte un beso, Cómo mirarte, El psicólogo, Ave María, entre otros, llega a Honduras para despedir el 2017 y recibir el 2018.



En la New Year´s Eve After Party también participarán desde Panamá DJ Gian Varela y Bishop DJ de Honduras.



Todo esto con el apoyo de patrocinadores premium, como Corona, BAC Credomatic, Claro, La Prensa, Estilo, El Heraldo, GoTv, Hilton Princess y Ambiental FM.



Todavía hay oportunidad de adquirir tus entradas en las oficinas del Club Hondureño Árabe en horarios de 8:00 am a 6:00 pm y a través de mipromo.com con tarjetas de crédito y débito BAC con las que obtienes un 10% de descuento. El director de Mercadeo y Ventas del Árabe, Orlando Pineda, invitó al evento. “Que no te lo cuenten porque sin duda alguna la fiesta del año se vivirá en el Club Hondureño Árabe”, explicó el ejecutivo.