EEH programa suspensiones para este miércoles en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de sus trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica nacional, la Empresa Energía Honduras programó suspensiones del servicio eléctrico en varias comunidades de Honduras durante este miércoles.

Se realizarán cambios de postes, reforzamiento de aislamientos y el cambio de crucetes en mal estado.

Las comunidades afectadas son:

Omoa y Quimistán - 8:30 am a 4:00 pm

Res. Ricardo Alvarado

Río Azul

omoa Motrique

Río Coto

Milla 3

Milla 4

Milla 5

San Marcos

Chachahuala

Esteros de Chachahuala

Muchilena

Flores de Muchilena

El Paraíso

Veracruz

Puerto Escondido

Pueblo Nuevo Masca

Masca

Res. Masca

Res. Sol Dorado

Los Achiotes

Cuyamel

Buena Vista

La Barra de Cuyamel

La Barra del Motagua

Río Chiquito

tegucigalpita

Potrerillos

Cuyamelito

Brisas de Omoa

San Carlos

Cortecito

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera

Generadoras Hidroeléctricas Cuyamel

El Listón

Paso Viejo

Las Flores



El Progreso, Yoro - 8:30 am a 3:30 pm



Cobahsa

Birichichi

Palomas

Pavón I y II

Esfuerzos de Jesús

Mocula

La Fragua



Trojes, El Paraíso - 8:00 am a 4:00 pm



Trojes

Cifuentes

San José

Mata de Guineo

la Cebadilla

El Progreso

Villa Rica

Villa Nueva

Villa Elena

Quebrada Chiquita

La Redonda



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Col. Paz García

Col. Gloria a Dios

Col. Villanueva

Col. Los Pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danlí

Col. Jesús de la Buena Esperanza

Col. Mirador de Oriente

Residencial del Campo

Pinares de Oriente

Desvío a Tatumbla



La Ceiba, Jutiapa y Balfate - 8:00 am a 1:00 pm



Col. El Roble

Col. Los Doctores

Res. Villa Mayte

Residencial Quinta Los Laureles

Res. Monte Carlo

Res. Monte Real

Res. Monte Verde

Res. Los Olivos

Res. Anda Lucía

Res. La Villa

Res. La Gloria

Res. San Jorge

Aldea Satuyé

Res. Vistas de Sayuyé

Boca Vieja

Aldea Perú

Res. Lomas del Perú

Rancho Lima



La Ceiba, Jutiapa y Balfate - 8:00 am a 5:00 pm



Aldea Río María

Aldea Piedra Pintada

Aldea Corozal

Villa Nuria

Residencial La Ensenada

Aldea Cuyamel

Res. Villa Corinto

Aldea Sambo Creek

Aldea Granadita

Aldea Roma

Aldea Salitrán

Quebrada Grande

Aldea Agua Dulce

Aldea Cacao

Municipio de Jutiapa

Aldea Nueva Armenia

Aldea Aguacate

Línea 2

Aldea belaire

Aldea Celafú

Aldea California

Aldea Piedras Amarillas

Aldea La Masica

Aldea Entelina

Aldea Tómala

Aldea Los Olanchitos

Aldea Corralitos

Aldea Santa Fe

Aldea Cantor

Aldea Ilamapa

Aldea Papaloteca

Aldea La Bomba

Aldea El Diamante

Aldea Venus

Aldea Nicaragua

Aldea Lis Lis

Aldea Balfate

Aldea Río Esteban

Aldea Río Coco

Aldea Limeras

Aldea Las Crucitas

El Carbón

Aldea Lucinda

Hotel Palma Real

Generador La Gloria

Hospital Loma de Luz



Amapala, Valle - 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm



Circuito Empacadora Miguel Molina # 1

El Bejucal

El Pimpo

El Tular

Bombas de agua SERNA

Aldea La Puente

Col. Gracias a Dios

El pedrerito

Aldea Agua Fría

Borbollón

Playa Grande

Bo. JazmíBo. Enmanuel

Puerto de la Brea

El Polvo

Nagarejo

El Vado

Los Comales

Macuelizo

El Espino

Bombas de Agua Espino

Meloneras Miguel Molina

Fincas y Empacadora Agrodex

El Tololar

Bombas Cofaicita

El Chilcal

Aldea El Guanacaste

Santa Rosa

Paso de VEla

Santa Erlinda

Miguel Molina #2

Hacienda Pilar Marquita

La Montaña

El Corcobado

Lagunas de Camarón

Finca La Pital

Finca PROCAC

El Relleno

Las Pilas

Los Huatales

Propiedad familia Facussé

Punta Novillo

Puerto Grande

La Pintadillera

Playa La Flor

Playa La Virgen

Los Langues

El Jocote

Playa El Zope

Playa Las Gaviotas

Playa La Guayaba Dorada

Playa Blanca

Puerto Sierra

El Ojochal



Amapala, Valle - 8:00 am a 4:00 pm



Coyolito

El Centro

Nuevo

La Máquina

La Ceibita

Las Crucitas

Carao Pando

Caracol

Caserío El Rastro

La Balastrera

Las Pijoretas

Base Naval

Isla Privada

Bombas del SANAA

Aldea Playa Negra

Aldea Playa Grande

Aldea Caracol

El Carmen

Islitas

Tiguilotada

Las Pelonas

Gualora

Playa del Burro

San Pablo

Licona

Empacadora Larvipac

Empacadora Larvi Sur

El Ojochal

Punta Onda



Gualaco, Olancho - 8:00 am a 5:00 pm



El Pedregal

Guachipilín

La Esperanza

Magua

Gualaco

Las Águilas

Los Patios

La Maravilla

La Laguna

Laguna Grande

Jicalapa

Chindona

Potrerillos

El Quebrachal

San Buena Ventura

Susmay

La Venta

El Terrero

Pie de la Cuesta

Babilonia

San Martín

Dos Ríos

Mata Plátano

La Concepción

El Pacayal

Coronado

El Ciruelo

Corral Viejo

Toro Muerto

Pacura

San Esteban

Barberías y Morenos

Hidro San Martín

Hidro Coronado

Toro Muerto

Ciruelo

Pacura

Corral Viejo

El Coyol

Santa María

San Esteban

El Carbón