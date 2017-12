Elaboración de monigotes, una tradición y trabajo de familia

San Pedro Sula, Honduras.



Los sampedranos están listos para despedir el 2017, y como parte de las tradiciones la quema del año viejo no puede faltar.



En la ciudad la tradición sigue viva de la mano y talento de Adolfo Sarmientos, quien desde hace 12 años es conocido en el barrio Cabañas por la elaboración de monigotes de personajes famosos.



Este año los personajes más buscados para quemar el 31 de diciembre son los políticos, debido a las situaciones que ha vivido el país durante los últimos meses, expresó Adolfo.



Los que destacan son: Salvador Nasralla, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, David Matamoros y el actual presidente Juan Orlando Hernández.

Políticos, personajes famosos en las redes sociales y películas, entre otros, son los que se venden en la 12 avenida del barrio Cabañas.

El precio de los personajes políticos es de L700, y L600. “Los políticos los hacemos por encargo, pero los años viejos no.



El año pasado vendimos 150 monigotes, este año estoy haciendo entre 250 y 300 muñecos”, explicó.



Trabajo en familia



Otras personalidades que tiene en su taller son gánster de famosas películas, personajes que durante el año se hicieron virales en las redes sociales, entre otros.



Él trabaja con su familia, sus cinco hijos y su esposa le ayudan desde la elaboración de las caras, el cuerpo, hasta vestir y pintar a los muñecos. Los materiales para la elaboración son esponja, madera y ropa vieja.

La quema de muñecos es para alejar la mala suerte del período que termina, así como la celebración del nuevo año.

“Alguien me preguntó que si no hacía de un personaje, entonces me encargó uno, vi que me quedó parecido, entonces desde ahí empecé a hacer de personajes famosos”, recordó Sarmientos.



Las ventas de los monigotes empiezan, según Adolfo, desde el 28 de diciembre, por lo que trabaja de día y noche para tenerlos listos. “Algunos los empiezan a llevar desde antes para exhibirlo en las principales calles de las colonias”.



De los 300 muñecos que Sarmientos y su familia elabora para esta fecha, unos 100 son de políticos hondureños.



Sarmientos manifestó que ya ha vendido al menos 30 monigotes.





Durante la entrevista que LA PRENSA realizó con la familia Sarmientos, las personas que transitaban por el taller de tapicería se paraban para tomarle fotos a los monigotes que se encuentran afuera del taller.



A los hijos de Adolfo les gusta mucho ayudar a su padre en la divertida labor.



Él explicó que al barrio Cabañas llegan muchas personas de varias partes a comprar los muñecos.



“Los vecinos de las colonias cooperan para comprar el muñeco y llenarlo de cohetes, muchos compran hasta más de 3,000 lempiras en pólvora y la ponen dentro del muñeco para quemarlo a las 12 de la noche”, manifestó.