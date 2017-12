Por protestas, pacientes con cáncer no recibieron su tratamiento a tiempo

San Pedro Sula, Honduras.



Las protestas que obstaculizaron el tránsito en las entradas de la ciudad por varios días causaron un gran impacto en los pacientes con cáncer que reciben su tratamiento en el hospital Mario Catarino Rivas.



Una gran cantidad de menores que padecen de la enfermedad no pudieron asistir a su consulta durante esos días que las calles estuvieron tomadas por los simpatizantes de la Alianza de Oposición, manifestaron los doctores del centro asistencial.



La oncóloga Roxana Martínez manifestó que como consecuencias de las protestas se perdió la vida de una menor. “La niña no pudo venir a sus citas programadas, entonces la madre se desvió para buscar atención en Quimistán, Santa Bárbara; sin embargo, la pequeña falleció allá”, indicó la doctora.



La niña de diez años padecía de leucemia mieloide, que es un tipo de cáncer caracterizado por la rápida proliferación de células anormales que se acumulan en la médula ósea e interfieren en la producción de glóbulos rojos normales. “La niña no asistió a la consulta el día que le tocaba; al día siguiente un colega en Quimistán me llamó para decirme que estaba llenando el acta de defunción. El médico dijo que la niña había llegado deshidratada”, relató la doctora.



Jaqueline Madrid es la madre de uno de los pacientes que reciben quimioterapia, ella vive en la colonia Los Castaños. Comentó que su hijo de cinco años le tocaba recibir el tratamiento el lunes 18 de diciembre, pero por las protestas fue hasta el jueves 21 que logró llegar al centro asistencial.



Afectados



Durante las protestas, los padres de los niños buscaron la forma para no perder su consulta, pues para ellos resulta peligroso atrasarse con su tratamiento, dijo la doctora. “Cada retraso mayor de una semana provoca que los pacientes aumenten el riesgo de muerte; quizá eso no lo vamos a ver ahorita, van a empezar a recaer los niños más adelante”, manifestó la oncóloga. De los 30 pacientes diarios que atiende normalmente la sala de oncología pediátrica en el Mario Rivas, apenas tres o cuatro menores se atendieron durante las protestas.



Es por eso que desde que se habilitaron las vías, los trabajos se redoblaron hasta horas de la tarde, pues los médicos no quieren que se atrasen los tratamientos.



La portavoz del centro asistencial, Julia Sánchez, indicó que además de los pacientes con cáncer, los que reciben tratamiento de diálisis también se vieron perjudicados por las manifestaciones.