Servicios e instituciones vuelven a su rutina

San Pedro Sula, Honduras.



La actividad comercial en San Pedro Sula regresa a la normalidad tras recesos y horarios especiales por las festividades navideñas.



A tempranas horas de ayer, la Central Metropolitana de Buses lucía desértica y en el transcurso de la tarde empezó a retornar parte de la población que salió de la ciudad el 23 y 24 de diciembre.



Los supermercados que operan a nivel nacional regresan con los horarios habituales, esperando que para el 31 de diciembre y primero de enero sus ejecutivos diseñen otros horarios de atención.



De igual manera, la banca privada hondureña trabajará con normalidad.



A propósito de las fiestas de fin de año, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) recordó a los usuarios que al registrarse en los servicios de Banca en Línea y ACH Pronto pueden hacer transacciones desde la comodidad de sus hogares.



La Empresa Energía Honduras (EEH) retorna hoy desde las 8:00 am a 5:00 pm hasta el jueves 28 de diciembre.



Del viernes 29 de diciembre hasta el primero de enero las oficinas estarán cerradas.



La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anunció que el Bazar del Sábado Navideño regresará por dos días, mismos que se llevarán a cabo el 28 y 29 a partir de las 9 de la mañana.



La gremial anunció a socios y público en general que debido a la temporada navideña y Año Nuevo, las oficinas estarán cerradas hasta el cinco de enero, regresando al horario habitual de 7:30 am a 5:00 pm el lunes ocho de enero de 2018.



La Suplidora Nacional de Productos Básico (Banasupro) trabajará a partir de las 7:00 am. El 31 de diciembre solamente el Megasupro, ubicado en barrio Paz Barahona, estará trabajando.



El mercado Dandy, que hoy regresa a la atención habitual, operará hasta el mediodía del 31 de diciembre, con un receso de labores para el primero de enero de 2018.