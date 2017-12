Hondureño hace cirugías bariátricas en la Florida

San Pedro Sula, Honduras.



A sus 29 años, el hondureño David Gutiérrez es parte del equipo de investigación científica del Instituto de Cirugía Metabólica y Bariátrica de Cleveland Clinic Florida.



Tal institución tiene a 240 de los mejores médicos y especialistas del mundo que representan 40 ramas, entre ellas los beneficios de la cirugía bariátrica (cirugía para pérdida de peso) y metabólica a nivel cardiovascular, renal y hepático, entre otros.



Graduado de Medicina en la Universidad Católica de Honduras (Unicah) campus San Pedro Sula en 2014, con el objetivo de especializarse en cirugía.

Definición del IMC El índice de masa corporal (IMC) es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo, ideada por el estadístico Adolphe Quetelet.

Poco después de graduarse, su actual jefe, Raúl J. Rosenthal, lo invitó a ser parte de los investigadores científicos del Cleveland Clinic Florida.



“Estudiamos los efectos de la cirugía para bajar de peso a largo plazo en la supervivencia de los pacientes, en el riesgo cardiovasculares, cómo la función renal y del hígado. Es una visión más global de la cirugía”, explicó Gutiérrez en una llamada telefónica a LA PRENSA.



Los esfuerzos en investigación buscan crear consciencia que la obesidad no está limitado a la estética, más bien a reducir las probabilidades de una muerte prematura.



Los candidatos de estos procedimientos son personas con obesidad mórbida, con un índice de masa corporal (IMC) de 40 o arriba de ello.



Según las investigaciones, el 98% de los pacientes en este rango que son sometidos a dietas y ejercicios recuperan ese peso en cinco años.



El cuerpo está acostumbrado a ese peso, una afirmación que ayuda a eliminar los prejuicios de la obesidad.

Condiciones de estas cirugías 1. Brindar una atención más especializada Se han especializado para dar una asistencia más personalizada al paciente dependiendo de su condición, dado a que un solo tipo de cirugía no es aplicable para la misma persona. 2. Hacer consciencia de las consecuencias Hay 35 enfermedades relacionadas con la obesidad. Las cirugías bariátricas tienen un riesgo mínimo y la duración, por ejemplo en la manga gástrica, es de 45 minutos. El paciente es dado de alta doce horas después o a la mañana siguiente de su cirugía. 3. La psiquis de una personas con obesidad La obesidad es acompañada, con frecuencia, de la depresión y una puede ocasionar e influir sobre la otra. En un estudio, la obesidad en las mujeres se asoció con un aumento de 37% en la depresión grave. También hay una relación significante entre las mujeres con alto IMC y mayor frecuencia de pensamientos suicidas.

Hay dos tipos de cirugía para estos pacientes: quitar la mitad del estómago para comer menos o cambiar la anatomía del estómago e intestinos, causando un efecto metabólico y que el peso que baja no sea recuperado a largo plazo. Estas son la manga gástrica y el baipás gástrico.



En Estados Unidos, la cirugía bariátrica ha sido un boom a lo largo de la última década, al ser el único tipo de intervención ofrecido a un paciente obeso para contrarrestar enfermedades de diabetes e hipertensión a un largo plazo.



Las probabilidades de una persona con un IMC de 45 de desarrollar diabetes es de 80%, y de morir de un infarto en diez años es de 25%.



En cambio, el riesgo de estos procedimientos quirúrgicos es muy bajo (0.5%), como en el centro médico en el que trabaja el doctor progreseño.



Estados Unidos pasó a ser el país con mayor población obesa en el mundo (38.2%), seguido de México (32.4%) y Nueva Zelanda (30.7%).



“Honduras no está muy lejos, lo que pasa es que no hay estadísticas oficiales para determinarlo, mientras que en otros países es un problema nacional”, aseguró Gutiérrez.



Como hondureño, el doctor asegura sentirse feliz al saber que los estudios en los que colabora están siendo reconocidos en el ámbito de la cirugía para bajar de peso en la comunidad internacional.