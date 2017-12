Cardenal Rodríguez: El odio no es propio de la Navidad

Tegucigalpa, Honduras.



El cardenal y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, exhortó este domingo a los hondureños a pasar estas fiestas unidos, alegres, porque “el odio no es compatible con la Navidad”.



“En medio de estos tiempos que a nosotros nos parecen de incertidumbre, de oscuridad, llenos de dificultades, lo primero que se nos pide es no perder la alegría”, afirmó el jerarca católico.



“En estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir en este último mes, pero en medio de eso, el ángel le dice a la Virgen María y a todos nosotros: no temas Honduras, lo que necesitamos es abrir nuestro corazón a Dios”, afirmó.



“La fe en Dios no es una receta para resolver los problemas, pero todo es diferente cuando uno vive de fe”, dijo



Protagonista de la Navidad



EL arzobispo de Tegucigalpa también exhortó a los feligreses a recordar el protagonista de la Navidad.



"¿Es Jesús? o ¿sigue siendo la politiquería y el odio?, ¿Es Jesús o es el dios consumo de aquellos que piensan que comprando y vendiendo, van a ser felices?.

La felicidad no viene de afuera, brota de adentro. Cuando el corazón está abierto al amor, a Dios y al prógimo", recordó.



"El que emprende el camino del mal, terminará mal. Lo que necesitamos es amor, comprensión, reconciliación, perdón y la gracia", finalizó.