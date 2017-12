Zelaya lamenta decisión “unilateral” de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.



Como una decisión de “carácter estrictamente personal” señaló el coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, las declaraciones de Salvador Nasralla en las que indicó que su contrato como candidato finalizó.



“Ya le habíamos advertido públicamente a Salvador Nasralla de la inmoralidad sin límites con que actúa la diplomacia del norte. Lamentamos la decisión unilateral de nuestro candidato y presidente electo de separarse de la Alianza. Acción que no compartimos, pero que respetamos”, dijo Zelaya en conferencia de prensa.



El futuro



El también expresidente de Honduras aclaró que la Alianza de Oposición seguirá defendiendo los principios de la población.



“La Alianza se organizó con un solo objetivo: vencer la dictadura. Ganamos en las urnas, en las actas, en el censo, en las elecciones. Juan Orlando Hernández está declarado presidente de manera ilegal con el apoyo del Departamento de Estado”, argumentó.



Criticó a los mandatarios de los países que han felicitado a Hernández y los señaló de ser los mismos que le dieron la espalda en 2009.



“El triunfo de Nasralla es el triunfo de la voluntad del pueblo. En Estados Unidos contamos con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos y el dictador recibe el apoyo del Departamento de Estado. No podemos dialogar con asesinos, no se puede. Vamos a seguir luchando pacíficamente en las calles. A mis compatriotas les digo que tenemos que tener estrategias de movilización pacíficas”, dijo el presidente del Pinu, Guillermo Valle, quien acompañó a Manuel Zelaya en la comparecencia ante los medios de comunicación.